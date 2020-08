Albon verwacht mediums als mogelijke band voor kwalificatie na problemen met softs

Alex Albon verwacht dat sommige coureurs ervoor zullen kiezen om te kwalificeren op de medium banden nadat er tijdens de vrijdagtrainingen hoge degradatie bij de softs werd waargenomen. “Die band is niet snel, hij is te zacht voor dit circuit.”



Ondanks drie lekke banden in de slotfase van de Britse GP hield Pirelli vast aan de oorspronkelijke bandenkeuze voor de tweede race op Silverstone. De coureurs krijgen dit weekend de C2-, C3- en C4-banden ter beschikking. Pirelli voorziet dus één compound zachtere banden dan afgelopen weekend.

De C4-band, het zachtste rubber voor het jubileumnummer op Silverstone, blijkt op Silverstone erg snel te slijten. “Het is geen goede keuze van Pirelli”, vertelt Albon na de vrijdagtrainingen op Silverstone aan Crash. “De band is niet snel, hij is te zacht voor dit circuit. Ik denk dat je vandaag sneller was op de mediums dan op de softs.”

“We zullen het zien in de kwalificatie, maar ik denk dat sommige coureurs zelfs zullen proberen om zich te kwalificeren op de medium banden”, voorspelt de Red Bull-coureur. “Door de evolutie van de baan waren we op de softs maar een tiende sneller dan de mediums, dus het neigt wel naar de medium banden.“

Maar, zo beseft Albon, wie zich kwalificeert op de medium banden, kan op zondag in de problemen komen. “Het punt is, we hebben niet genoeg mediums en hards voor het hele weekend, dus je zit een beetje vast qua strategie. Ik denk dat het morgen heel belangrijk zal zijn om de juiste band op het juiste moment te kiezen in Q1, Q2 en Q3″, besluit de Thai.



