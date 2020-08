Pirelli: ‘Eénstopper is zondag nagenoeg onmogelijk, maar we kunnen niemand tegenhouden’

Volgens Pirelli-chef Mario Isola is het zo goed als uitgesloten dat teams zondag voor een éénstopstrategie gaan, al legt de bandenfabrikant geen limieten op hoe lang er met de banden gereden kan worden. “Als teams toch het risico willen nemen, kan ik ze niet tegenhouden.”

Afgelopen zondag speelden de banden de hoofdrol in de ontknoping van de Grand Prix van Engeland. Een klapband bij Daniil Kvyat, toegeschreven aan een mechanisch probleem dat ervoor zorgde dat de velg oververhit raakte, veroorzaakte een safetycarfase waarbij vrijwel iedereen naar binnen kwam voor een bandenwissel. Vervolgens werd er zo lang doorgereden op de harde banden, dat de linkervoorband bij beide Mercedes-coureurs en McLaren-rijder Carlos Sainz plofte.

Dit weekend wordt er gebruik gemaakt van zachtere bandencompounds, waardoor tweestoppers de norm zullen zijn. “De zachtste banden zijn eigenlijk geen raceband”, erkent Isola. “De focus zal liggen op een strategie met de medium en harde banden. We wisten van tevoren dat dit een agressieve selectie was voor deze race, maar het was niet onze keuze, maar een verzoek van de F1-organisatie om de show te verlevendigen.”

Omdat de zachte banden het niet lang volhouden, is het dus niet wenselijk daarop te starten en zullen teams dus proberen op de mediumbanden door Q2 te komen. “Dat zal wellicht voor verrassingen zorgen”, denkt Isola. “Maar ook als je toch op de zachte banden moet starten, zijn er nog mogelijkheden, bijvoorbeeld door twee keer naar de harde band te gaan. De teams hebben vrijdag dan ook weinig op de harde banden gereden, om ze te bewaren voor de race.”

Pirelli legt de teams geen limieten op voor hoe lang er op de verschillende banden gereden kan worden. “We willen juist verschillende strategieën in de race zien en als wij limieten opleggen, komen alle teams op dezelfde plannen uit”, stelt Isola. “Wij verstrekken heldere informatie over onze bevindingen en op basis daarvan kunnen de teams hun eigen plan trekken. Er zijn veel verschillende combinaties nodig, waarbij alle drie de beschikbare compounds kunnen worden gebruikt.”

Een driestopper behoort volgens Isola ook tot de mogelijkheden, maar is op papier niet sneller. Of hij bang is dat er toch teams zijn die een éénstopper willen proberen, antwoordt hij: “Ja, want we willen geen banden zien ploffen op het circuit. We hebben de risico’s vorige week duidelijk kunnen zien en ik hoop dat de teams dat meenemen in hun overwegingen. Als ze er toch voor willen gaan, kunnen we ze niet stoppen. Ik kan niet de baan op springen om de auto’s tegen te houden.”