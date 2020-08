Hamilton: ‘Eenstoppers zijn saai’

Lewis Hamilton maakt zich na zijn lekke band afgelopen race geen zorgen over het rubber tijdens de jubileumrace aanstaande zondag. Volgens de Brit verwachtte zijn team Mercedes vorige week simpelweg dat de harde band langer zou meegaan. “We blijven bijleren over deze banden.”

Zowel Lewis Hamilton als teamgenoot Valtteri Bottas reed in de slotfase van de Britse GP lek. Na onderzoek van Pirelli kwam aan het licht dat de lange stints en de extreme druk op de linkervoorband de oorzaak waren. Voor de tweede race op Silverstone koos de Italiaanse bandenfabriek een compound zachtere banden.

Lees ook: Verstappen: ‘Mercedes heeft gewoon een geweldige auto geproduceerd’

“De zachtere banden worden een uitdaging”, reageert Lewis Hamilton tijdens het persmoment op donderdag. “Het zal interessant zijn om te zien of dat zorgt voor meer pitstops, want eenstoppers zijn saai”, klinkt de duidelijke mening van de wereldkampioen. Toch heeft Hamilton vertrouwen in het zachte rubber. “Ik maak me geen zorgen over de banden dit weekend. We blijven bijleren over dit rubber, afgelopen weekend dachten we gewoon dat de banden langer zouden meegaan.”

Pirelli testte in 2019 een alternatieve constructie voor de 2020-band. Na kritiek van de coureurs werd besloten vast te houden aan het rubber van vorig jaar. Had de oorspronkelijke 2020-band van Pirelli een oplossing geweest voor de problemen afgelopen weekend? “Geen idee, ik weet zelfs niet goed wat het verschil was. Maar die banden waren trager, daarom hebben we er toen niet voor gekozen”, aldus Hamilton.

Lees ook: Hülkenberg houdt hoop op vast F1-zitje: ‘Heb gesprekken met teambazen’