Pirelli geeft verklaring voor keiharde klapper Kvyat

Bandenleverancier Pirelli heeft na uitgebreid onderzoek tekst en uitleg gegeven over de keiharde – en vreemde – crash van Daniil Kvyat in de eerste race op Silverstone.

“I’m so f**king sorry“, klonk het afgelopen zondag in ronde dertien van de Grote Prijs van Groot-Brittannië, met Kvyat die zichzelf de schuld gaf nadat hij hard de muur in was geklapt bij Maggots. Kvyat verloor de controle echter op een plek waar dat niet vaak of snel gebeurt, met de crash die er ook vreemd uitzag door hoe de achterkant van Kvyats Alpha Tauri ineens wegsprong.

Lees ook: Kvyat over crash in Maggots: ‘Ik begrijp nog steeds niet wat er gebeurd is’

Het had er in herhalingen alle schijn van dat een lekke band de oorzaak was van Kvyats crash, al moesten zowel Alpha Tauri, Kvyat (ondanks dat hij zichzelf de schuld in de schoenen had geschoven) en Pirelli het antwoord schuldig blijven op de vraag wat nou écht de oorzaak was. Inmiddels zit het onderzoek naar de klapper er echter op, en blijkt het een samenloop van omstandigheden te zijn.

“Samen met Alpha Tauri heeft Pirelli geconcludeerd dat een op zich staand mechanisch probleem ervoor heeft gezorgd dat de velg van Kvyats rechter achterband oververhit raakte. Het stuk van de band dat het rubber aan het wiel bevestigt, brandde zodoende door. De band liet zo los van de velg, waardoor deze leegliep”, bericht Pirelli. “De band zelf speelde dus geen rol in de oorzaak van de crash.”

Lees ook: Pirelli: ‘Lekke banden veroorzaakt door lange stints en extreme druk op banden’