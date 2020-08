Kvyat over crash in Maggots: ‘Ik begrijp nog steeds niet wat er gebeurd is’

Voor Daniil Kvyat was de Britse GP na nog geen 13 rondjes al voorbij. De Rus crashte hard in de snelle bochtencombinatie Maggots-Becketts. De oorzaak van zijn crash is voorlopig onduidelijk. “Door de rode curb draaide de auto gewoon helemaal rond, dat had ik niet verwacht.”

Het was even schrikken toen Daniil Kvyat in ronde 13 van de Britse GP plots door het grind vloog. In Maggots, een snelle linkse bocht, verloor de Rus de controle over zijn Alpha Tauri. Hoe dat gebeurde blijft voorlopig een vraag. “Ik begrijp nog steeds niet wat er is gebeurd, ik veranderde een aantal schakelaars op het stuur en raakte afgeleid. Door de rode curb draaide de auto gewoon helemaal rond, dat had ik niet verwacht”, vertelt Kvyat, die zich meteen na de crash verontschuldigde aan het team.



“Ik keek op dat moment niet echt op de baan, want we hadden wat problemen met de auto en ik moest veel parameters op het scherm wijzigen. Dat zorgde voor afleiding”, legt de Rus uit. Volgens Franz Tost is het niet zeker dat het om een fout van de coureur ging. “Daniil had een goede start en was meteen zeer competitief. Hij liep in op Pierre (Gasly, zijn teamgenoot, red.), hij reed eigenlijk vlak achter hem toen hij crashte in Maggotts. De crash moeten we onderzoeken, maar het lijkt erop dat het te wijten is aan een lekke achterband”, vertelt de Alpha Tauri-teambaas.

“Het belangrijkste is echter dat hij heelhuids uit de auto is gestapt en dat hij helemaal in orde is. Het is echt jammer, want hij had een goede racepace en ik denk dat hij misschien wel in de punten was geëindigd”, aldus Tost. Door zijn uitvalbeurt blijft Kvyat voorlopig op één punt uit vier races steken.

