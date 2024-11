Voormalig Red Bull-coureur Daniil Kvyat heeft het op Suzuka opgenomen tegen een AI-voertuig. De race tussen ‘mens en machine’ vond afgelopen weekend in Japan plaats, als onderdeel van het internationale testprogramma van de Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL). Helaas voor de Japanse autosportfans duurde de race tussen Kvyat en zijn kunstmatige tegenstander niet heel erg lang.

Het evenement vond plaats tijdens de finale van het Super Formula-seizoen, als onderdeel van de testdagen van A2RL in Abu Dhabi, Italië en Japan. Kvyat moest het tijdens de race op zondag opnemen tegen AI-voertuig Yalla, van het TII Racing-team. Op de vrijdag was er al een geslaagde droge race verreden, maar de wedstrijd op zondag was van kortere duur. Het AI-voertuig spinde al gauw van de baan af, vanwege een onverwacht spanningsverlies aan de achterband.

De race werd vervolgens door tijdsgebrek niet hervat, waardoor het nog onduidelijk is of een door kunstmatige intelligentie aangestuurd voertuig een coureur kan verslaan. “Hoewel onze race op zondag niet kon worden voltooid zoals gepland, was het ongelooflijk om op Suzuka tegen de AI-auto van TII Racing te racen tijdens onze generale repetitie”, vertelt Kvyat in het officiële persbericht. “De sfeer op zondag op de grid met alle Japanse fans was geweldig.”

‘AI leert en verbetert’

“Vanaf het begin van mijn betrokkenheid bij het project is de vooruitgang van AI indrukwekkend geweest”, vervolgt de Russische coureur. “AI leert en verbetert met elke test. Ik ben er trots op dat ik een rol speel in het bevorderen van AI en autonome technologie waar veel mensen in de nabije toekomst profijt van zullen hebben.” Naast de race tussen Kvyat en Yalla, vond er ook een demonstratie van twee AI-voertuigen plaats. Beide AI-voertuigen, Yalla en Nova, werden aangedreven door de autonome software van het TII Racing-team.

Kvyat (links) neemt het op tegen AI-voertuig Yalla (rechts)

