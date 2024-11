Dankzij zijn oppermachtige overwinning in São Paulo, is het eigenlijk niet meer de vraag of maar wanneer Max Verstappen voor de vierde keer wereldkampioen wordt. De Nederlander kan tijdens de volgende Grand Prix, Las Vegas, al zijn slag slaan. We zetten de manieren waarop hij zijn vierde wereldtitel kan pakken op een rijtje.

De enige coureur die in theorie nog Max Verstappen van de wereldtitel kan afhouden, is Lando Norris. Charles Leclerc kan alleen nog maar evenveel punten als de huidig wereldkampioen pakken. Dan zou Verstappen echter alsnog wereldkampioen worden, omdat hij meer races heeft gewonnen dan de Monegask. Om ook Norris definitief te verslaan, moet Verstappen na de race in Las Vegas een voorsprong van zestig punten hebben.

LEES OOK: Coulthard prijst Braziliaanse zege Verstappen: ‘Waarom ik verliefd werd op deze sport’

Hoe Verstappen de titel in Vegas kan pakken

De Formule 1 staat erom bekend onvoorspelbaar te zijn, en het komt daarom wel eens voor dat een race niet helemaal uitgereden kan worden. Mocht dat in Las Vegas echter wel het geval zijn, of in ieder geval 75% van de race kan verreden worden, dan ontvangen de coureurs de volle punten. Verstappen pakt dan de wereldtitel als hij aan één van de volgende drie eisen voldoet:

Verstappen wint de race

Verstappen finisht voor Norris

Verstappen finisht achter Norris, maar Norris eindigt lager dan P9 of op P9 zonder snelste raceronde

Ook als Verstappen achter Norris finisht, en de Brit eindigt hoger dan P9, dan kan de Nederlander alsnog in Las Vegas de wereldtitel winnen. Het verhaal wordt dan wel ingewikkelder. Mocht de Red Bull-coureur bijvoorbeeld als derde eindigen, en zijn McLaren-concurrent als tweede, maar Verstappen heeft het bonuspunt voor de snelste raceronde in handen, dan wordt de Limburger alsnog in Las Vegas wereldkampioen.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Kan Verstappen bij een onvolledige race ook kampioen worden?

Vorig jaar zorgde de eerste editie van de Grand Prix van Las Vegas voor het nodige spektakel. Maar de Amerikaanse race werd toch helemaal uitgereden. De autosport blijft altijd onvoorspelbaar. Het kan natuurlijk gebeuren dat toch niet 75% van de race in de Amerikaanse stad wordt verreden. Voor Verstappen zou dat echter gunstig zijn, want dan worden zijn kansen op een vierde wereldtitel in Las Vegas nog groter.

RaceFans heeft berekend dat als de race bijvoorbeeld voor maar 25% tot 50% verreden wordt, Norris op zijn minst op de zevende plaats moet eindigen om nog een kleine kans te maken op de wereldtitel. Als de race voor nog geen 25% wordt verreden, moet Norris zelfs op de derde plek finishen.

Lees hier alles over de GP van Las Vegas

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!