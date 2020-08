Renault trekt protest tegen Racing Point in: ‘Hebben ons doel bereikt’

Het team van Renault heeft haar hoger beroep tegen rivaal Racing Point ingetrokken. De angel lijkt zo uit de zaak omtrent de ‘Copy Point’-kwestie.

Renault was het eerste team dat – na veel gemor door verschillende andere teams in de paddock – officieel protest aantekende tegen Racing Points RP20. Nog los van hoe opvallend deze bolide op de Mercedes van vorig jaar lijkt (vandaar de bijnaam ‘roze Mercedes’) zouden de rear brake ducts volgens Renault niet door Racing Point zelf ontworpen zijn.

Renault tekende na de tweede Grand Prix op de Red Bull Ring protest aan, en werd vlak voor de tweede Grand Prix op Silverstone in het gelijk gesteld door de FIA. De autosportbond legde daarbij een straf van 400.000 euro en vijftien punten aftrek op aan Racing Point.

Renault vond die straf te mild en ging in beroep, waarbij het bijval kreeg van Ferrari, McLaren en Williams. Racing Point ging juist in beroep omdat het de straf te streng vond. Een slepende zaak dreigde, maar nu heeft Renault haar protest dus ingetrokken, zo bevestigt het Franse fabrieksteam.

“We hebben onze strategische doelen bereikt”, stelt Renault in een statement. Wat die doelen dan waren? “Duidelijkheid over wat het betekent een constructeur te zijn.” Dat laatste is iets dat Renault steevast heeft aangehaald, namelijk dat de kwestie eigenlijk om de grotere filosofische discussie draait wat een team zelf moet doen om een constructeur te zijn en wat het mag inkopen.

Renault geeft nu aan dat ‘productieve gesprekken tussen de FIA, Renault en andere belanghebbenden’ ervoor hebben gezorgd dat de ‘vereisten om constructeur te zijn’ inmiddels zijn vastgelegd in de sportieve en technische regels voor 2021. Renault wilde dit graag duidelijk hebben nu ook het nieuwe Concorde Verdrag voor deelname aan de sport getekend is.

“We willen dit nu dus graag achter ons laten en ons volledig op dit intensieve en unieke seizoen richten”, besluit Renault.

Of de kous daarmee ook echt af is, is afwachten. McLaren en Williams hadden zich namelijk al eerder teruggetrokken uit de zaak, maar Ferrari nog niet en Racing Point evenmin. De zaak ligt officieel dus nog bij het FIA-tribunaal.

