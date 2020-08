Abiteboul: ‘Racing Point zou al zijn punten moeten inleveren’

Cyril Abiteboul vindt dat Racing Point al de punten die ze scoorden in de races waar protest werd aangetekend tegen het team, moet inleveren. Dat zegt de Renault-teambaas in navolging van de uitspraak in de ‘Copy Point’-zaak van vorige week, waarbij de FIA oordeelde dat Racing Point de regels had overtreden. “We verwachtten een sanctie die consistent is met andere sancties uit het verleden.”



Afgelopen week veroordeelde de FIA Racing Point tot een boete van 400.000 euro en een puntenaftrek van 15 punten voor de manier waarop Racing Point de brake ducts voor 2020 had ontwerpen. Het was Renault dat na de GP van Steiermark protest aantekende tegen de brake ducts van de RP20, wat de Franse renstal dat sindsdien elke race heeft gedaan.

Renault ging eerder deze week in beroep tegen de straf voor Racing Point. Cyril Abiteboul legde in de persconferentie op vrijdag uit waarom het Franse team dat doet. “We verwachtten een sanctie die consistent is met andere sancties uit het verleden. De meest recente was die we vorig jaar zelf accepteerden na de race in Suzuka”, vertelt Abiteboul. Renault moest na de race in Japan alle punten van dat weekend inleveren omdat het team, net als Racing Point nu, het sportieve reglement had overtreden. “We verloren toen al onze punten van dat evenement.”

“Renault kreeg toen ook geen korting, dus ik weet niet waarom Racing Point nu een korting zou moeten krijgen”, gaat Abiteboul verder. Abiteboul doelt daarmee op de 15 punten die Racing Point moest inleveren, terwijl het met de bestrafte brake ducts 34 punten scoorde. Maar de Renault-teambaas gaat nog verder. “Het zou alle punten van de GP’s waarbij geprotesteerd werd, moeten inleveren.”

Abiteboul snapt dan ook niet waarom de stewards Racing Point hebben toegestaan de betwiste brake ducts te blijven gebruiken, maar ze na elke race een reprimande te geven. “Het is een beetje een vreemde situatie en ik denk dat we daar ook wat meer duidelijkheid over zouden willen hebben. Ik zeg niet niet dat ze moeten worden uitgesloten dit seizoen, maar vanuit communicatief oogpunt, aan de fans, aan het publiek, moet er uitgelegd worden waarom een auto nog steeds ‘soort van’ in overtreding is, maar het is oké om deel uit te maken van het kampioenschap en daarom om in aanmerking te komen voor punten. Dat vinden we het een beetje bizar”, besluit de Fransman.

