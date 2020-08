Albon nuchter over kritiek: ‘Ik kan er mee omgaan’

Alexander Albon ligt onder vuur van de media door de matige seizoenstart die de Thaise-Brit kent. Terwijl teamgenoot Max Verstappen, op de eerste race in Oostenrijk na, elke race op het podium staat, heeft Albon nog niet op het podium gestaan. Desondanks blijft Albon nuchter rond zijn eigen positie.

Alexander Albon had een kans om de eerste race van het seizoen te winnen, maar een aanvaring met Lewis Hamilton gooide roet in het eten. Daarna heeft Albon niet meer de snelheid gehad om te vechten voor het podium. Steeds kwam hij tekort op zijn teamgenoot en de Mercedessen. Maar zelfs die vierde plaats is allerminst zeker. In meerdere races moest Albon vechten met de Racing Points, McLarens, Renaults en Ferrari’s.

In de media is er twijfel rond zijn positie. Er zijn vragen over Albons toekomst gesteld en hoelang zou Red Bull hem nog steunen. Albon zelf blijft er erg nuchter onder. “Het is gewoon hoe racen is. Dat gaat nooit veranderen. Ze praten altijd over het tweede stoeltje bij Red Bull. Dat is bijna onvermijdelijk”, zegt Alexander Albon in gesprek met The Race.

“Je leest dingen in de media en dan denk je: ik weet echt hoe het zit. Het is wel iets nieuws. Ik heb nog nooit onder vuur gelegen in mijn carrière op de laatste paar races na dus. Iedereen gaat uiteindelijk erover praten. Het heeft denk ik ook met de lockdown te maken. Er wordt meer gepraat dan normaal. Maar het is goed. Ik kan er mee omgaan”, aldus Albon.

