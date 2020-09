Horner verklaart groot verschil op lange rechte stukken: ‘De batterijen waren vaak leeg’

Christian Horner zegt dat de grote achterstand op de lange rechte stukken ten opzichte van Mercedes in de race te wijten was aan lege batterijen.

Om het ERS-systeem op te laden, heb je veel zware remzones nodig. Het Sochi Autodrom heeft weinig zware remzones en heeft veel snelle gedeeltes. Het is dus lastig voor de hybride motoren om de energie terug te winnen om vervolgens een rondje te kunnen aanzetten. De motoren kunnen hierdoor vaker last krijgen van clipping. Hiermee raak je de 160pk van het ERS-systeem aan het einde van het lange rechte stuk kwijt doordat de batterij dan leeg is.

Halverwege de race zei race engineer Gianpiero Lambiase tegen Max Verstappen dat hij zes tienden op de lange rechte stukken verloor ten opzichte van Valtteri Bottas. Dat is een groot gat, maar volgens Christian Horner zijn de prestaties van de Honda-motor in Rusland niet representatief.

“We wisten op voorhand dat we het hier moeilijk zouden krijgen. We hadden veel last van clipping. Dat heeft zeker een effect gehad. Honda heeft het makkelijker op circuits waar energie terugwinnen eenvoudiger is”, vertelt Christian Horner aan Motorsport.

