Stroll verrast dat Leclerc geen straf kreeg voor touché in openingsronde: ‘Belachelijk’

Lance Stroll begrijpt niet dat Charles Leclerc in Rusland geen straf kreeg voor zijn touché met de Canadees. De Monegask raakte Stroll bij het uitkomen van bocht 4, waarna de Racing Point-coureur in de muur belandde. “Hij had het kunnen voorkomen, want hij had niet zo wijd hoeven gaan.”

Voor Lance Stroll duurde de Russische GP maar iets meer dan vier bochten. Bij het uitkomen van bocht 4 in de openingsronde werd de Canadees aangetikt door Charles Leclerc. Stroll raakte de muur en moest opgeven, Leclerc kon zonder schade verder en finishte uiteindelijk als zesde in Sotsji. Dat de Monegask voor het incident geen straf kreeg, begrijpt Stroll niet.

“Ik ben behoorlijk verrast dat hij geen straf kreeg”, reageert Stroll na de race voor de camera van Sky Sports. “Ik gaf hem meer dan voldoende ruimte, ik reed de hele bocht aan de buitenkant, en hij raakte zomaar mijn rechter achterwiel. Ik gaf hem alle ruimte die ik hem kon geven en het was ongelukkig. Maar hij had het kunnen voorkomen, want hij had niet zo wijd hoeven gaan. Het is nogal belachelijk dat hij geen straf heeft gekregen”, oordeelt de Canadees.

Stroll denkt dat een goed resultaat in zijn RP20 mogelijk was op Sochi Autodrom. “Ik denk dat er veel mogelijk was. Op dat moment lag ik volgens mij zevende en had ik een geweldige start achter de rug. We stonden op de goede band, dus het is heel spijtig”, aldus de Racing Point-coureur. Strolls teamgenoot Sergio Pérez kwam in Rusland als vierde over de meet.

