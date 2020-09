Leclerc (zesde) in de war: ‘Hadden hier niet verwacht goed te zijn’

Charles Leclerc finishte in Sotsji voor de tweede race op rij in de punten. Na een achtste plek op Mugello snelde Monegask in Rusland naar P6. Onverwacht, zo blijkt. “Ik ben een beetje in de war.”

Tijdens de kwalificatie op zaterdag raakt Charles Leclerc niet verder dan de elfde plaats, op zondag gaat het voor de Monegask heel wat beter. Door de gridstraf van Alex Albon start hij vanaf P10, 53 ronden later komt hij als zesde over de meet. “Vandaag is zo’n dag waar we onze kansen hebben gegrepen”, vertelt Leclerc aan Sky Sports. “Nu moeten we dat blijven doen tot het einde van het seizoen.”

Lees ook: Goede punten voor Verstappen: ‘Blij met P2 na twee uitvalbeurten op rij’

Leclerc is verrast over de snelheid van zijn Ferrari op de Sochi Autodrom, nadat de Italiaanse renstal weinig verwachtte van het weekend aan de Zwarte Zee. “We hadden hier niet verwacht goed te zien, dus ik ben een beetje in de waar.” Op welke circuits de SF1000 later dit jaar nog goed zou kunnen zijn, durft Leclerc dan ook niet zeggen. “We bekijken het nu gewoon weekend per weekend.”

In Rusland introduceerde Ferrari enkele kleine upgrades die goed lijken te werken. Dat schept vertrouwen voor de race op de Nürburgring. “In Duitsland hebben we een grote upgrade”, verklapt de Monegask.

Lees ook: Schuldbewuste Sainz snel klaar in Sotsji na knullige crash: ‘Dit was mijn fout’