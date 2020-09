Schuldbewuste Sainz snel klaar in Sotsji na knullige crash: ‘Dit was mijn fout’

Carlos Sainz kan er niet omheen, net zoals hij niet om de muur bij bocht twee heen kwam: dat hij al vroeg uit de Grand Prix van Rusland crashte, was volledig zijn eigen schuld.

“Mijn start was slecht, zoals iedereen aan mijn kant van de grid superslecht weg kwam. Er was daar immers weinig grip”, verhaalt Sainz in gesprek met Ziggo Sport. “Daarna maakte ik bij bocht twee nog wel wat plekken goed”, vertelt hij, maar dat was dus ook waar het mis ging.

“Ik probeerde het juist nog safe te spelen en gaf ruimte, omdat ik dacht dat iemand bij me aan de binnenkant zat. Ik kwam echter over een grote hobbel heen en ging toen onder een scherpe hoek op de muur bij bocht twee af.”

Zoals in de instructies van de wedstrijdleiding vereist, probeerde Sainz tussen de paaltjes die daar staan door te sturen om veilig terug te keren op de baan, maar de hoek was lastig en de McLaren-coureur ‘schatte de snelheid verkeerd in’. “Zo raakte ik de muur dus en crashte vrij hard.”

“Het spijt me voor het team, mijn excuses”, steekt Sainz de hand in eigen boezem. “Dit was mijn fout. Helaas. Soms ga je nou eenmaal in de fout.” Voor Sainz is dit, na zijn tweede plek op Monza begin september, zijn tweede nulscore op rij: op Mugello was hij betrokken bij de botsing bij de herstart.

