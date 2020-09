Pérez tevreden met P4: ‘Eerste stint op de zachte band maakte het verschil’

Sergio Pérez pakte met zijn vierde plek op het Sochi Autodrom de eretitel ‘best of the rest’, waar hij uiteraard tevreden mee is. Volgens hem maakte zijn eerste stint het verschil vandaag: “Anders had ik Ricciardo nooit kunnen inhalen.”

Pérez kwam met een marge van 21 seconden naar Daniel Ricciardo over de lijn, met een achterstand van bijna acht seconden op Lewis Hamilton. De Mexicaan reed een sterke race op het Sochi Autodrom, waar slechts één ding fout ging volgens hem. “Op de start na ging alles goed”, zegt Pérez tegen Sky Sports F1. “Er was geen grip bij de start, ik verloor mijn positie aan de Renault. Maar ik managede de zachte banden goed.”

Lees ook: Bottas zegeviert in Sotsji na tijdstraffen Hamilton, Verstappen tweede

Pérez maakte uiteindelijk één van de mooiste inhaalacties, al dan niet de mooiste, inhaalactie door aan de binnenkant te duiken van Daniel Ricciardo in bocht 3. “Ja, die was best wel goed hè”, lacht Pérez. “Ik dacht dat ik dichter bij zat, het ziet er zo niet echt spannend uit. Ik had de kans, ik zag dat hij aan het worstelen was met de banden en het was belangrijk om snel aan hem voorbij te gaan.”

Pérez wist 23 ronden op de zachte band te rijden, waarna hij naar de harde band ging. “De eerste stint op de zachte band maakte het verschil. We hadden Ricciardo anders nooit kunnen inhalen”, aldus de Mexicaan.

Lees ook: Goede punten voor Verstappen: ‘Blij met P2 na twee uitvalbeurten op rij’

Na zijn goede kwalificatie gisteren en goede race vandaag rijst de vraag of hij al een zitje heeft voor 2021. “Er is nog niks getekend, maar de gesprekken zijn wel gevorderd. Laten we wachten, het is het belangrijkst dat we vandaag hebben gemaximaliseerd.”

De eerstvolgende race vindt plaats op de Nürburgring. Als het weer tijdens de 24 Uur van de Nürburgring dit weekend een weerspiegeling zal zijn voor de Formule 1-race, dan zal het vooral koud en nat zijn. “Ik moet wel naar de Nordschleife gaan, al zal het wel koud zijn en sneeuwen”, grapt Pérez, die ernaar uitkijkt om naar Duitsland te gaan over twee weken.

Lees ook: Lewis Hamilton ontsnapt aan schorsing na straf voor proefstart op verkeerde plek