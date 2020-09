Goede punten voor Verstappen: ‘Blij met P2 na twee uitvalbeurten op rij’

Max Verstappen is na twee uitvalbeurten op rij ‘heel blij’ met zijn tweede plaats in Sotsji, ook omdat de baan aldaar niet bepaald tot Red Bulls favorieten behoort. “Als je tussen de twee Mercedessen in eindigt, mag je gewoon tevreden zijn.”

Duidelijke taal dus van Verstappen, die de race ook al als tweede begon, maar bij de start een plek verloor aan Mercedes’ Valtteri Bottas. “Aan de kant van de baan waar ik stond, was heel weinig grip. Dat heeft ons wel wat gekost. De eerste paar bochten waren vrij interessant”, doelt hij op zijn korte duel met Renaults Daniel Ricciardo.

Verstappen moest daarbij in bocht twee de uitlooproute nemen, maar hield zich in tegenstelling tot een aantal van zijn collega’s goed aan de regels voor het veilig terugkeren op de baan. “Dat was dus geen probleem. Na de herstart (er was een safetycar nodig na twee startcrashes, red.) waren we daarna wat trager op de mediums, maar op de harde band waren we meer competitief na onze pitstop.”

Lees ook: Bottas zegeviert in Sotsji na tijdstraffen Hamilton, Verstappen tweede

Met Lewis Hamilton die na het maken van twee illegale proefstarts tien strafseconden moest inlossen in de pits, kwam Verstappen voor de Brit terecht. En daar bleef hij ook, met Bottas die de race won. “Als je tussen de twee Mercedessen in eindigt, mag je gewoon tevreden zijn”, concludeert Verstappen.

Bang voor de terug naar voren komende Hamilton, was Verstappen ook niet. “Neu, ik reed gewoon mijn eigen race. Als zij sneller zijn, komen ze er wel weer voorbij, maar ik denk dat we het heel goed gecontroleerd hebben. Na twee uitvalbeurten op rij, mogen we heel blij zijn met deze tweede plek.”

Lees ook: Lewis Hamilton ontsnapt aan schorsing na straf voor proefstart op verkeerde positie