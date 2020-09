Brawn adviseert Hamilton: ‘Lik je wonden en denk na hoe je dit in de toekomst kan voorkomen’

Lewis Hamilton was na de race in Rusland bijzonder gefrustreerd over zijn tijdstraf. Ross Brawn adviseert dat hij zijn wonden moet likken.

Hamilton klaagde al tijdens de race over zijn tijdstraf en deelde na de race een paar sneren uit naar de wedstrijdleiding. “Het is een oneerlijk gevecht. Ik heb nog niet zulke tegenslagen gekend”, zei de Brit in de persconferentie na de race.

Zijn oud-teambaas Ross Brawn adviseert hem om Rusland achter zich te laten. “Hij heeft pech gehad de laatste races met de penalty’s in Italië en nu in Sotsji. Als ik hem was zou ik mijn wonden likken en zou ik nadenken hoe ik dit in de toekomst kan voorkomen”, zegt Ross Brawn in zijn column.

“Het team doet dat zeker. Ik ken veel mensen uit mijn tijd bij Brawn GP en Mercedes. Zij zullen inmiddels wel weten dat ze fouten hebben gemaakt. Je kan pech hebben en fouten maken, maar het belangrijkste is hoe je daarop reageert. Het is te makkelijk om te denken dat de wereld tegen je is. Er is altijd wel iets wat je anders had kunnen doen. Je kan ervan leren”, aldus de Brit.

