Rondje buitenlandse media: ‘De VAR velt Hamilton’ en ‘Schumacher op weg naar F1’

FORMULE 1 verzamelt na elke Grand Prix de beste headlines en artikelen met een blik op de buitenlandse media. Na de Grote Prijs van Rusland staan de internationale media stil bij foute proefstarts van Lewis Hamilton, een interventie van de ‘VAR’, Max Verstappen die op de loer ligt en Mick Schumacher die op weg is naar de Formule 1.



In Frankrijk heeft L’Équipe aandacht voor de twee gezichten die Lewis Hamilton in Sotsji toont. Op zaterdag is de wereldkampioen de rust zelve, op zondag weet hij zijn kalmte niet te bewaren. “Als we Hamilton zaterdagavond al een beoordeling hadden gegeven, dan had hij waarschijnlijk een negen gekregen. Zijn prestaties en de rust waren ronduit indrukwekkend te noemen”, schrijft de Frans krant.

“Op zondag liep hij echter een domme tijdstraf van tien seconden op, waar hij ogenschijnlijk niets van begreep”, gaat L’Équipe verder. “Daarna bracht hij zijn tijd vooral door met het klagen over de boordradio. Nee, Lewis Hamilton is toch niet onfeilbaar gebleken”, concludeert de sportkrant, die de Brit uiteindelijk een 5,5 geeft.

Ook La Gazzetta dello Sport in Italië heeft oog voor de foute proefstarts van Hamilton. “De Engelsman stelt zijn afspraak met de geschiedenisboeken en het record van 91 zeges van Schumacher nog even uit. Zelfs ervaren mannen kunnen blijkbaar fouten maken.” Daarnaast komt ook de jarenlange suprematie van Mercedes op de Sochi Autodrom ter sprake. “Zelfs Max Verstappen bleek niet in staat om de zegereeks van Mercedes te doorbreken, ook nu weer waren ze superieur. Voor Verstappen was er in ieder geval nog wel een mooie tweede plaats weggelegd, die zijn status bevestigde en liet zien: als Mercedes in de problemen komt, is hij meteen klaar om toe te slaan.”

The Daily Mail stelt zich vragen bij het aanwezige publiek in Rusland. “Coronavirus? Welk coronavirus? Er was een menigte van zo’n 20.000 mensen, het grootste publiek sinds het virus de sport bij de keel greep. De cafés en bars wemelden van de mensen voor wie social distance een even vreemd concept is als maanwandelen”, valt er in het Britse dagblad te lezen. Al had het aanwezige publiek ook zijn voordelen. “Het was leuk om het gejuich te horen en zelfs enkele Britse vlaggen op de tribunes te zien.”

In Duitsland heeft Bild via de Formule 2 aandacht voor de F1. “Mick wint zich een weg richting de Formule 1”, kopt de Duitse krant na de overwinning van Schumacher junior in de feature race van de F2. “In de WK-stand breidt de zoon van de legende Michael Schumacher zijn voorsprong uit. Met nog vier races als finale in Bahrein eind november en begin december op de planning is één ding is duidelijk: Mick wint zich een weg richting de Formule 1″, stelt Bild.

Onze tocht door de internationale sportkaternen sluiten we af in Spanje. Daar schrijft Marca dat het de VAR, de video-scheidsrechter, is die Hamilton neerhaalt. “De VAR velt Hamilton”, kopt de Spaanse krant. “Hamilton liet zelfs doorschemeren dat wat er in Rusland is gebeurd, mogelijk verband houdt met zijn gebaar op het podium in Mugello, toen hij een protestshirt dat gerechtigheid vroeg voor Breonna Taylor, droeg. ‘Ja, dat was natuurlijk te verwachten. Ze proberen me tegen te houden, hè?'”, citeert de Spaanse krant de wereldkampioen.

