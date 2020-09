Abiteboul: ‘In tien races al meer punten gepakt dan heel 2019, we gaan dus zeker vooruit’

Het team van Renault heeft in 2020 na tien races al meer punten gescoord dan in heel 2019, zo rekent teambaas Cyril Abiteboul voor. “Dat laat wel zien dat we progressie boeken.”

Renault sloot 2019 als vijfde af in het WK, met een totaal van 91 punten uit 21 Grands Prix. Na tien van de zeventien races van 2020, staat de Franse fabrieksformatie vooralsnog weer op de vijfde plek, maar wel met meer punten: 99.

“Dat laat wel duidelijk zien dat we van het ene op het andere jaar progressie boeken als team”, zo mag teambaas Abiteboul graag als bewijs aanvoeren. Ambitieus als hij is, kijkt Abiteboul daarbij omhoog: “Het scheelt namelijk helemaal niet veel met de twee teams die boven ons staan.”

Die teams zijn dus de nummer vier Racing Point, goed voor 104 punten, en nummer drie McLaren, dat op 106 staat. “Het wordt de rest van dit seizoen nog een heel spannend gevecht met die teams”, zo hoopt en verwacht hij.

Het afgelopen weekend in Sotsji stemde de Renault-chef verder tevreden, met Daniel Ricciardo en Esteban Ocon die in Rusland als vijfde en zevende finishten. “Het was een sterk weekend, met zestien punten.”

