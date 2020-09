Ricciardo (vijfde): ‘Heb mijn fout en de tijdstraf mooi goedgemaakt’

Renaults Daniel Ricciardo verlaat Sotsji een tevreden man: de Australiër pakte ondanks een tijdstraf van vijf seconden een vijfde plek mee. “Ik heb die fout volgens mij mooi goedgemaakt.”

Ricciardo ging in de fout toen teamgenoot Esteban Ocon hem in ronde 26 op last van het team voorbij liet. Dat deed de Fransman in bocht twee, maar Ricciardo verremde zich toen hij Ocon passeerde, kwam buiten de baan, keerde er niet op de juiste wijze op terug en kreeg dus vijf tellen straf.

Dat laatste was ook precies wat Ricciardo over de radio te horen kreeg van zijn Belgische race engineer Karel Loos, maar Ricciardo liet zijn hoofd niet hangen. “Oké, dan rij ik wel wat sneller”, was het strijdlustige antwoord van de Aussie.

“Ik maakte zelf een fout toen ik Esteban passeerde”, geeft Ricciardo toe. “Ik neem daar dus ook de verantwoordelijkheid voor, maar volgens mij heb ik die fout mooi goedgemaakt en me goed hersteld.” Dat is zeker zo, want ondanks de tijdstraf, hoefde Ricciardo geen posities in te leveren aan de finish.

Kijkende naar het resultaat, kan Ricciardo niet anders dan tevreden zijn met de vijfde plek. “We nemen zo een goed aantal punten mee naar huis. De auto deed het bovendien goed en het zit wel snor qua betrouwbaarheid, dus alles loopt redelijk op rolletjes voor ons.”

In de andere RS20 finishte teamgenoot Ocon nadat hij Ricciardo voorbij liet nog als zevende. “Dit is een sterk resultaat voor het team”, weet hij. Ocon had wat meer moeite op de harde banden, nadat het in het begin wel lekker ging op softs dus dat is ‘wel iets om naar te kijken’, haalt hij aan.

“In potentie hadden er ook meer punten in gezeten”, zo verklaart hij ondanks het ‘sterke resultaat’, maar: “We mogen alsnog blij zijn met deze uitkomst en hoe de race is verlopen. Onze auto is snel, wat goed nieuws is met oog op de aankomende Grands Prix.”