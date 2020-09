Hamilton gesteund door Max Verstappen: ‘Tijdstraffen én strafpunten wel heel zwaar’

Goed, Valtteri Bottas won de race maar het hete hangijzer tijdens de persconferentie naderhand was natuurlijk de strafsaga rond Lewis Hamilton. En de Brit kreeg bijval van Max Verstappen: “Dit was wel heel zwaar gestraft”, zei de Nederlander over de twee tijdstraffen voor Hamiltons illegale proefstarts en nog eens twee strafpunten op zijn licentie daar bovenop.

Het strafpuntensysteem was dus weer eens onderwerp van gesprek. Max Verstappen heeft er in het verleden ook veel ervaring mee gehad, grapte hij nog. “Toen stond ik ook op 10 punten, geloof ik. Ik heb me sindsdien voorgenomen zover mogelijk bij de stewards vandaan te blijven tijdens raceweekenden. Je kan ze in de hotelbar tegen het lijf lopen, dat is prima maar verder hoef ik ze niet te zien.”

Lewis Hamilton kreeg van de wedstrijdleiding tot twee keer toe een tijdstraf van 5 seconden aan de broek voor zijn illegale proefstarts. Daar bovenop kwamen er nog eens twee strafpunten op zijn racelicentie bij, zijn totaal staat nu op 10. Bij 12 punten wordt de Brit voor een race geschorst. “Ik heb het dit jaar altijd op deze manier gedaan, aan het eind van de pitstraat. Al jaren eigenlijk. Het is belachelijk waar er de laatste tijd strafpunten voor gegeven worden. Als je iemand in gevaar brengt, hoor je punten te krijgen. Ik vind niet dat ik dat heb gedaan. Ik zal moeten oppassen”, aldus Hamilton die nog wel een hartig woordje met zijn team zal spreken.

“Ik heb nog gevraagd of het kon en het mocht zolang ik niet in de weg zou staan van anderen. Ik wil liever geen proefstart doen op een plek waar rubber ligt, want dan is het niet representatief voor de grid. Het is hetzelfde als in Brazilië, mijn plek hier was misschien wel veiliger dan daar. Het is een interessante beslissing van de stewards.” Het was duidelijk dat Hamilton van binnen kookte. Op de vraag of hij opzet vermoedt om hem en zijn zo succesvolle team af te remmen, begon hij zenuwachtig te tikken met zijn knie en moest hij zich zichtbaar inhouden.

“Ik vind het heel moeilijk om te antwoorden, ik moet me inhouden. We liggen onder een vergrootglas, alles bij ons wordt drie, vier keer gecheckt. Er worden motorregels ingevoerd. Of het vandaag het geval is geweest, weet ik niet maar soms voelt het wel zo.”

“Maar het is ok, ik heb wel vaker tegenwind gehad. We zullen brandschoon moeten blijven. We gaan de reglementen doorspitten, eerdere gevallen bekijken om te zien of er consistentie is. Niemand heeft hier volgens mij een straf voor gekregen. Maar goed, ik heb eerder een volledig seizoenen gereden zonder straf”, aldus Hamilton die bijval kreeg van Max Verstappen. “Ik vind het ver gaan. Hij heeft niet iemand in gevaar gebracht. Goed, je mag daar geen proefstarts doen maar twee strafpunten is teveel.”

Verstappen heeft zo zijn ervaringen met het innen van strafpunten. “Als je een crash veroorzaakt, goed, dan is het terecht. Maar Lewis doet dit niet met opzet. De straf in de race is eigenlijk al genoeg.” Zelf heeft de Nederlander niet overwogen om op een andere plek zijn proefstarts te doen: “Nee, ik heb mijn instructies gekregen.”

