Hamilton boos en teleurgesteld: ‘Geloof dat hiervoor nog nooit iemand is gestraft’

Lewis Hamilton kijkt gefrustreerd terug op de Russische Grand Prix. De Brit raakt in Sotsji niet verder dan de derde plaats na een een tijdstraf van tien seconden voor een proefstart op de verkeerde plaats tijdens zijn installatierondje voor de race. Zijn 91ste overwinning en de evenaring van het record van Michael Schumacher moet dus nog even wachten. “Het maakt niet uit wat er misging, het is gebeurd.”

Hamilton lijkt niet erg tevreden wanneer hij bij Johnny Herbert verschijnt voor de interviews na de race. De Brit ontwijkt de vraag over wat er misging bij zijn proefstart in de installatieronde. “Het is gewoon niet mijn beste dag, maar het is wat het is”, vertelt Hamilton, nadat hij als vanouds de aanwezige fans heeft bedankt.

Interviewer Herbert geeft niet op een waagt een tweede poging, opnieuw zonder succes. “Het maakt niet uit wat er misging, het is gebeurd. Ik neem de punten die ik gescoord heb en ik ga verder”, aldus Hamilton. Ook over de race zelf wil de WK-leider niet te veel woorden kwijt. “Het was geen speciale race, eigenlijk heb ik niet zo veel gedaan. Ik heb gewoon mijn positie weten te behouden”, zegt Hamilton.

Voor de camera van Ziggo Sport is de Brit spraakzamer. “Ik denk dat het best goed ging op de zachte band, het is gewoon die tijdstraf die alles verpestte.” Is Hamilton nu boos of teleurgesteld over wat er voor de race gebeurde? “Beiden. Ik kan een nederlaag accepteren, als dit gebeurt doordat ik niet goed genoeg rij. Maar door zo iets onbenullig… Ik geloof dat er nog nooit iemand hiervoor is gestraft”, aldus de Mercedes-coureur.

Met nog zeven races te gaan bedraagt de voorsprong van Hamilton in het wereldkampioenschap na de overwinning van Bottas nog 44 punten. Op de Duitse Nürburgring krijgt hij een nieuwe kans om het record van 91 overwinningen van Michael Schumacher te evenaren.

