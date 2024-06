Alpine moet mogelijk afscheid nemen van de eigen Renault-motoren ten behoeve van een krachtbron van een concurrent. Daarmee verliest de Franse renstal zijn status als fabrieksteam. Coureur Pierre Gasly kan bevestigen dat het team ‘alle opties moet overwegen’ om in de toekomst weer een beetje competitief te worden. Alpine maakte tot nu toe een verslagen indruk.

In aanloop naar de Grand Prix van Spanje kwamen er geruchten naar buiten dat Renault wil stoppen als motorleverancier van de Formule 1. Daarmee wordt Alpine automatisch afhankelijk van een concurrerende leverancier – de bolides van de Fransen worden al sinds jaar en dag aangedreven door een motor van Renault. Als Alpine daadwerkelijk als klantenteam verdergaat, zijn er genoeg partijen die hun auto’s van motoren kunnen voorzien. Mercedes en Ferrari liggen het meest voor de hand.

Gasly: ‘Wegen alle opties af’

Coureur Pierre Gasly ontkent niet dat Alpine op zoek is naar een nieuwe leverancier. “Als team is het gewoon belangrijk om alle opties af te wegen”, zei hij tegen de pers in Barcelona. “Een fabrieksteam zijn heeft wel zijn voordelen – je zult natuurlijk altijd meer vrijheid hebben. Je bent dan eigen baas en kan zelf bepalen waar de limiet ligt. Wanneer je met een andere leverancier in zee gaat, ga je echt nauw samenwerken. Je werkt dan samen als één partij, vooral wat de motor betreft. Daarmee verlies je natuurlijk een deel van die flexibiliteit.”

Gasly weet dat het kopen van een concurrerende motor een oplossing kan zijn voor het worstelende Alpine. “Alle andere klantenteams laten zien wat er mogelijk is”, legde hij uit. “Het is duidelijk dat je ook zonder eigen motor competitief kan zijn.” De Fransman doelt hoogstwaarschijnlijk op het succes van McLaren, een klantenteam van Mercedes. De Britten staan momenteel derde in het kampioenschap, op 88 punten voorsprong van hun motorleveranciers.

“Uiteindelijk is het vooral belangrijk dat we alle opties op een rij hebben en dan is het aan het management om de juiste keuze te maken”, besloot Gasly. “Ons doel is in ieder geval duidelijk – we willen weer meedoen in de voorhoede. Daar werken we naartoe.”

