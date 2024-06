Alpine maakte onlangs bekend dat het in 2025 niet verder gaat met Esteban Ocon – het team uit Enstone neemt dit seizoen afscheid van de Fransman. Ook Pierre Gasly, die nog geen contract heeft voor het aankomende jaar, is zijn toekomst niet zeker. Alpine is voorlopig geen aantrekkelijk team – de Fransen maakten dit seizoen een verslagen indruk. Elders liggen de stoeltjes echter niet voor het oprapen.

LEES OOK: Guanyu Zhou staat open voor nieuwe samenwerking met Alpine

Pierre Gasly zag hoe zijn teamgenoot en eeuwenoude rivaal Esteban Ocon het veld moest ruimen. Begin juni maakte Alpine bekend dat Ocon geen toekomst heeft in Enstone. Inmiddels lijkt die wel aan de slag te kunnen bij Haas – de 27-jarige Fransman is een van de voornaamste opties om Nico Hülkenberg te vervangen. Wat Gasly in de nabije toekomst gaat doen, is nog onduidelijk. Het ligt voor de hand dat hij – nu zijn rivaal de zak heeft gekregen – verlengt met Alpine, al presteert de Franse renstal tot nu toe ondermaats.

Motorsport Week vroeg Pierre Gasly of zijn plannen beïnvloed worden door het vertrek van Ocon. “Totaal niet”, antwoordde de 28-jarige Fransman. “Voor mij is het vrij duidelijk waar ik me nu op moet focussen. De toekomst is wat dat betreft nog onzeker – ik heb voorlopig niks te melden.” Terwijl de grid voor 2025 langzaam vorm krijgt, is het afwachten waar de coureur uit Rouen terechtkomt. “Ik kan kan nog weinig details prijsgeven, maar alles gaat goed – de nodige gesprekken worden gevoerd.”

Alpine belooft in 2025 in ieder geval het thuis te worden voor reservecoureur Jack Doohan. De jonge Australiër reed al meerdere testrondjes namens de ploeg en lijkt af te stevenen op een debuut met de Franse renstal.

LEES OOK: Voorproefje voor 2025? Jack Doohan rijdt vrije training voor Alpine

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).