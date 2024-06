Guanyu Zhou is nog niet zeker van zijn plekje op de grid. Bij Sauber hebben ze inmiddels gekozen voor een nieuwe samenwerking met Nico Hülkenberg – een tweede coureur laat nog op zich wachten. Of de Zwitserse renstal wil verlengen met de Chinees is nog maar de vraag. Zelf staat Zhou open voor ieder contract – ook Alpine is een mogelijke eindbestemming.

Motorsport Week vroeg Guanyu Zhou in aanloop naar de Spaanse Grand Prix of hij een nieuwe uitdaging bij Alpine ambieert. De 25-jarige coureur was tussen 2019 en 2021 al een testrijder voor het team uit Enstone. Vanzelfsprekend is hij een van de voornaamste opties om de Fransen vanaf 2025 te versterken. “Ik heb nog steeds veel contact met Alpine“, reageerde Zhou. “Uiteindelijk hebben ze mij enorm geholpen in mijn reis naar de Formule 1.”

“Natuurlijk ben ik ook dankbaar voor Sauber”, vervolgde hij. Zhou kwam in 2022 bij Sauber (toen nog Alfa Romeo) terecht. Na bijna drie seizoenen in de Formule 1 loopt zijn contract dit jaar af. “Ik denk dat er zeker een plekje op de grid is voor mij”, zei hij zelfverzekerd. “Alleen weet ik nog niet waar. Ik wil in ieder geval geen reservecoureur meer zijn, laat staan een jaartje iets anders doen. Dan wordt het alleen maar moeilijker om terug te komen.”

Nico Hülkenberg

Zhou heeft begrip voor de keuze van Sauber om Nico Hülkenberg vast te leggen. Het team – dat vanaf 2026 wordt overgenomen door Audi – zet met de 36-jarige Duitser in op de toekomst. “Ik had al verwacht dat ze hem (Hülkenberg, red.) zouden tekenen”, legde de Chinees uit. “Hij komt natuurlijk uit Duitsland en hij boekte de afgelopen tijd goede resultaten. Hij heeft dat stoeltje dubbel en dwars verdiend.”

Alpine heeft – naast de drie jaar ervaring van Guanyu Zhou – ook baat bij zijn commerciële waarde. Ondanks zijn puntloze races in 2024, brengt de coureur wel een hoop sponsoren met zich mee. De Chinees geniet een grote populariteit in zijn thuisland, een belangrijke, nieuwe afzetmarkt voor de Formule 1. Naar verluidt is hij goed voor zo’n 30 miljoen dollar aan sponsorgeld.

Zhou was drie jaar lang testcoureur voor Alpine, alvorens hij de overstap maakte naar Sauber (Motorsport Images)

