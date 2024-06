Guanyu Zhou zit nog zonder contract voor 2025. Hij mist de nodige punten om zich aan te kunnen prijzen bij Sauber of een van de andere teams die nog een stoeltje te vergeven hebben. De Chinees brengt wel een hele hoop sponsorgeld in het laatje – naar verluidt zo’n 30 miljoen dollar. Volgens oud-teambaas Günther Steiner is dat echter niet genoeg om een contract op kunnen te eisen.

Eerder wist het Duitse Auto, Motor und Sport te melden dat Haas misschien wel geïnteresseerd zou zijn in een samenwerking met Guanyu Zhou. De 25-jarige coureur is immers razend populair in China, een belangrijke, nieuwe markt voor de Formule 1. Haas zou het Chinese sponsorgeld dat met die populariteit gemoeid is goed kunnen gebruiken. Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner betwijfelt echter of er teams zijn die om die reden met Zhou in zee willen gaan.

“In de huidige Formule 1 draait het daar allang niet meer om”, zei Steiner onlangs in de Red Flags podcast. “Het idee dat men zich alleen maar afvraagt wie het meeste geld in het laatje brengt, is zwaar overschat. Zeker nu er een budget cap wordt gehanteerd, weten de teams heus wel wat ze willen – en dat is gewoon een succesvolle coureur.”

Een andere optie voor Guanyu Zhou is Alpine. De Franse renstal verkeert in zwaar weer nu het bedrijf organisatorisch onderuit gaat. Esteban Ocon is zijn stoeltje voor 2025 al kwijt, terwijl teamgenoot Pierre Gasly zijn contract nog niet heeft verlengd. Zhou – die twee jaar testcoureur was voor het team uit Enstone – onderhoudt goede banden met Alpine. Toch denkt Steiner dat de Chinees ook hier geen kans maakt. “Het is een fabrieksteam”, legde hij uit. “Die zullen altijd voor de beste coureurs gaan die ze kunnen krijgen.”

