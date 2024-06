Guanyu Zhou heeft nog weinig kunnen laten zien in 2024. De Chinese coureur wist tot nu toe niet verder te komen dan de elfde plek en staat zodoende puntloos onderaan in het kampioenschap. Een nieuw contract met Sauber laat dan ook op zich wachten. Inmiddels zouden andere teams wel interesse hebben in de 25-jarige Zhou – niet in de laatste plaats omdat hij een heleboel Chinese sponsors met zich meebrengt.

LEES OOK: Sauber versterkt zich met voormalig Red Bull-technicus in aanloop naar Audi-overname

Guanyu Zhou zou inmiddels de aandacht van Haas hebben getrokken. De Amerikaanse renstal zit immers nog zonder coureurs voor het aankomende seizoen. Na een reeks van penalty’s dreigt Kevin Magnussen vroeg of laat de zak te krijgen en Nico Hülkenberg heeft inmiddels zijn vertrek aangekondigd. Laatstgenoemde viel wél in de smaak bij Sauber en tekende een tweejarig contract.

Volgens het Duitse Auto, Motor und Sport zouden Sauber en Haas van coureur kunnen wisselen – Guanyu Zhou schijnt een van de opties voor de Amerikanen. De Chinese coureur heeft straks niet alleen drie jaar ervaring op zijn cv, maar brengt ook aardig wat geld in het laatje. Zhou vertegenwoordigt een hele hoop grote Aziatische sponsoren. Naar verluidt is hij goed voor zo’n 30 miljoen dollar aan sponsorgeld.

Alpine

In de race voor een nieuw contract zal Guanyu Zhou het moeten opnemen tegen Esteban Ocon en Oliver Bearman – beiden worden al gelinkt aan een samenwerking met Haas. Tegelijkertijd maakt Zhou ook kans bij Alpine. Tussen 2019 en 2021 was hij al een testcoureur voor het team uit Enstone. Ook de Fransen hebben nog twee stoeltjes te vergeven voor 2025.

LEES OOK: Guanyu Zhou een van de opties voor Alpine in 2025

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).