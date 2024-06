Alpine nam deze week afscheid van Esteban Ocon – zijn contract wordt na 2024 niet meer verlengd. Naar verluidt is ook Pierre Gasly bereid om te vertrekken. De teleurstellende resultaten van het team uit Enstone kweken weinig vertrouwen bij de Fransman. Alpine zal ten minste één nieuwe coureur moeten aannemen voor het aankomende seizoen. Saubers Zhou Guanyu is een van de gegadigden.

Zhou Guanyu rijdt momenteel voor Sauber, het enige team dat nog puntloos onderaan bungelt in het kampioenschap. Echter, zijn huidige contract verloopt aan het einde van dit seizoen. Bij Sauber hebben ze inmiddels Nico Hülkenberg gecontracteerd voor de komende twee jaar – daarmee is de kans groot dat Zhou het veld moet gaan ruimen.

Sauber wordt vanaf 2026 immers overgenomen door Audi. Het is alom bekend dat de Duitsers hun zinnen hebben gezet op Carlos Sainz. Van nieuwe contracten voor de huidige coureurs is nog geen sprake geweest. Zhou Guanyu houdt zelf ook rekening met een transfer. “We houden de verschillende opties in de gaten”, zei hij tijdens het raceweekend in Monaco. “Daarbij probeer ik zo goed mogelijk te presteren op het circuit.”

Zhou Guanyu en Alpine

Als Zhou in de Formule 1 wil blijven, ligt een transfer naar Alpine het meest voor de hand. De Franse renstal zal dankzij de dramatische seizoenstart weinig grote topcoureurs kunnen aantrekken. Daarbij was Zhou Guanyu tussen 2019 en 2021 al een testcoureur voor het team uit Enstone. Hij zal dus ongetwijfeld goede banden hebben met het Alpine-personeel.

Voor Alpine is vooral de commerciële waarde van Zhou Guanyu interessant. Ondanks zijn puntloze races in 2024, brengt de coureur wel een hoop sponsorgeld met zich mee. De Chinees geniet een grote populariteit in zijn thuisland, een belangrijke, nieuwe afzetmarkt voor de Formule 1.

Zhou Guanyu was het middelpunt van de aandacht tijdens zijn thuisrace in Shanghai (MotorSport Images)

