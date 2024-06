Waar Esteban Ocon officieel zijn laatste seizoen rijdt met Alpine, ziet reservecoureur Jack Doohan de kans om te promoveren naar de Formule 1. De Australiër is een van de favorieten om Ocon vanaf 2025 te vervangen. Daags nadat het nieuws naar buiten kwam dat de Fransman wordt ontslagen, maakt Alpine bekend dat Doohan in Canada een vrije training zal afwerken namens het team.

LEES OOK: Alpine-teambaas Famin wilde Ocon schorsen na crash in Monaco

Is het een voorproefje voor 2025? Esteban Ocon moet tijdens de eerste vrije training in Montréal zijn Alpine afstaan aan reservecoureur Jack Doohan. Daarmee voldoet Alpine aan de rookie-eisen van de Formule 1 – elk team moet per seizoen twee keer een rookie inzetten tijdens een trainingssessie. Voor het team is het ook een kans om Doohan nog eens in actie te zien. De 21-jarige coureur nam al meerdere trainingen voor zijn rekening en stapte onlangs in de A522 tijdens een testdag op Zandvoort.

Doohan, die zich vrijdag volledig wil focussen op een goede test, is dankbaar voor de kans die Alpine hem geeft. “Ik kan niet wachten om in Montréal te rijden”, laat hij weten. “Het is de eerste keer dat ik op Circuit Gilles Villeneuve mag racen. Ik wil mijn best doen voor het team en de testrondjes zo goed mogelijk benutten.”

De 21-jarige Australiër komt oorspronkelijk uit de kweekvijver van Red Bull. Hij is de zoon van motorcoureur Mick Doohan en sinds 2022 een junior van het team uit Enstone. Vorig jaar werd hij nog derde in het Formule 2-kampioenschap.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).