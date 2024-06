Bruno Famin, de teambaas van Alpine, wilde Esteban Ocon schorsen na zijn domme crash met teamgenoot Pierre Gasly in de openingsronde van de Grand Prix van Monaco. Met zijn actie dupeerde hij niet alleen zichzelf en zijn teamgenoot, maar ook het team, hetgeen de Fransman op zware kritiek kwam te staan.

Gasly werd geraakt door Ocon bij Portier en liep daardoor een lekke band op. Door de rode vlagsituatie (vanwege de crash van Pérez) vond er later een herstart plaats en kon de Fransman in Monaco alsnog in de punten rijden. Ocon was door het incident wel meteen uitgeschakeld. Famin kondigde al meteen na het incident maatregelen aan.

Inmiddels is bekend dat Ocon het team na dit seizoen zal verlaten. Maar Famin overwoog in Monaco ook een schorsing van het eeuwige enfant terrible. Volgens de Franse sportkrant L’Équipe was het zijn bedoeling om reservecoureur Jack Doohan in te zetten als zijn vervanger tijdens de Grand Prix van Canada, die komend weekend wordt verreden.

Een dergelijke maatregel moest echter goedgekeurd worden door de advocaten van de renstal. De juridische adviseurs raadden naar verluidt een schorsing af, uit vrees dat Ocon naar de rechter zou stappen. Ocon zal derhalve gewoon aan de start verschijnen bij de race in Montreal, hetgeen hij zelf ook al schreef op social media in een uitgebreid statement. Wel heeft hij een gridstraf van vijf plaatsen overgehouden aan het incident in Monaco.

Voor volgend seizoen zou Ocon in beeld zijn bij Haas en Williams.

