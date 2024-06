Alpine neemt aan het einde van 2024 afscheid van coureur Esteban Ocon. De Fransman, die in 2020 in Enstone terecht kwam, krijgt geen nieuw contract van teambaas Bruno Famin. Na de crash met teamgenoot Pierre Gasly tijdens de Grand Prix van Monaco kwam zijn positie al in opspraak. Nu is duidelijk dat Ocon niet vroegtijdig wordt gewisseld, maar in 2025 wel zijn biezen zal moeten pakken.

“Ik heb een behoorlijke periode van mijn leven voor dit Formule 1-team geracet”, schrijft Esteban Ocon in een officieel persbericht. “Mijn professionele carrière is begonnen toen ik als tiener in Enstone terecht kwam, dus Alpine zal voor mij altijd heel speciaal blijven. Ik heb hele mooie momenten mogen beleven met dit team.”

Wat de Fransman in de toekomst gaat doen, houdt hij nog even in het midden. “Ik zal binnenkort delen wat ik hierna van plan ben”, vervolgde hij. “Maar nu moet ik me focussen op het zo goed mogelijk afmaken van het huidige seizoen.” Het team van Haas zou al onderhandeld hebben met Ocon – de Amerikanen hebben voor 2025 nog twee stoeltjes te vergeven. Bij Alpine zouden ze ondertussen kunnen rekenen op reservecoureur Jack Doohan. De Australiër staat immers te popelen om in te stappen.

LEES OOK: Mogelijke vervanger Esteban Ocon klaar voor debuut met Alpine

Slagveld

Sinds Alpine een ongekend slechte start maakte aan het seizoen, is het een slagveld in Enstone. Veel hoogstaand personeel heeft het veld inmiddels moeten ruimen. In maart pakten technisch directeur Matt Harman en aerodynamica-chef Dirk de Beer al hun spullen. Niet veel later koos ook ontwerper Bob Bell het hazenpad. In de tussentijd werd voormalig McLaren-technicus David Sanchez aangenomen om orde op zaken te stellen. Onlangs werd ook operationeel directeur Rob White ontslagen.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).