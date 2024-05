Esteban Ocon begeeft zich op glad ijs. De Alpine-coureur zorgde in Monaco voor de nodige actie door zijn A524 tegen zijn teamgenoot aan te sturen. De Fransen zouden zich inmiddels achter de oren krabben – is Ocon aan vervanging toe? Reservecoureur Jack Doohan, die zich al langer aanbevolen houdt voor een stoeltje bij Alpine, wacht in de gelederen.

Esteban Ocon schakelde zichzelf in Monaco uit door in de openingsronde tegen Pierre Gasly aan te rijden. Sindsdien gaan er geruchten dat Ocon vroeg of laat uit het team wordt gezet. Teambaas Bruno Famin sprak zelf van ‘consequenties’ voor de Franse coureur. Mocht hij vervroegd het veld ruimen, dan staat Alpine-reserve Jack Doohan klaar om hem te vervangen.

Doohan schitterde eerder deze maand op Zandvoort tijdens een tweedaagse test met de A522. De Australiër denkt volgend jaar al kans te maken op een stoeltje bij Alpine. Voor hem ligt de focus echt op 2025, wanneer de contracten van zowel Esteban Ocon als Pierre Gasly aflopen. Doohan heeft veel te danken aan Alpine, de Fransen vingen hem op toen hij afscheid nam van de kweekvijver van Red Bull.

De 21-jarige Australiër is de zoon van motorcoureur Mick Doohan en sinds 2022 een junior van het team uit Enstone. Vorig jaar werd hij nog derde in het Formule 2-kampioenschap.

Jack Doohan in mei tijdens een test op Zandvoort (Alpine)

