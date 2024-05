Esteban Ocon moest vervroegd afzwaaien tijdens de GP van Monaco na een mislukte inhaalactie op zijn teamgenoot. De Alpine-coureur probeerde collega Pierre Gasly voorbij te steken, maar vond niet genoeg ruimte voor zijn A524 – de bolide ging de lucht in en daarmee was zijn race voorbij. Binnen Alpine zou men twijfelen aan de houdbaarheid van de Fransman. Meerdere potentiële vervangers staan in de gelederen.

Teambaas Bruno Famin bevestigde na de race bij Canal+ dat Esteban Ocon een grove inschattingsfout had gemaakt. “Een incident als dit is diep triest”, vertelde de 62-jarige Fransman. “[De actie van Ocon] was totaal onnodig. Dit gaat zeker consequenties hebben.” In de paddock wordt er volop gespeculeerd over wat deze gevolgen zijn en hoe de toekomst eruitziet voor Ocon.

Sky Sports analist Craig Slater denkt te weten dat Alpine een wissel overweegt voor de Canadese GP. Esteban Ocon zou eenmalig de baan kunnen ruimen ten behoeve van (bijvoorbeeld) reservecoureur Jack Doohan. Een verregaande consequentie, maar niet ondenkbaar gezien de huidige plaats van Alpine in het constructeurskampioenschap. Met slechts twee punten na acht races staat er weinig op het spel.

Mick Schumacher

Een andere mogelijke vervanger is Mick Schumacher. De jonge Duitser rijdt nu in het WEC-programma van Alpine en heeft al enige ervaring in de Formule 1. “Ik ben heel blij met [Schumacher], hij is heel snel”, zei Famin eerder tegen Sky Germany. “Hij heeft zich heel snel kunnen aanpassen aan het endurance-racen en heeft een goede band met zijn teamgenoten. Voor 2025 ligt alles nog open, dus het zou dom zijn om Mick niet te overwegen.” De vraag is of de 25-jarige Schumacher niet nóg eerder kan instappen bij Alpine.

Esteban Ocon heeft zich in ieder geval niet heel lekker in de kijker gezet. Waar de Fransman eerder nog gelinkt werd aan een mogelijke transfer naar Haas of zelfs Audi, twijfelt men nu hardop aan zijn toekomst in de Formule 1. Sky Sports reporter Martin Brundle twijfelt of er überhaupt nog teams zijn die hem zouden overwegen. “Ocon kan heel irrationeel zijn in de race”, aldus de Brit. “Ik denk dat er maar weinig teams zijn die daar op zitten te wachten.”

