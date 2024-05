Lando Norris heeft zijn twijfels over Carlos Sainz’ derde plaats tijdens de Grand Prix van Monaco. Na een lekke band in de openingsronde van de race mocht de Spanjaard tijdens de herstart ‘gewoon’ weer op P3 starten. Eigenlijk was hij zijn plek verloren door de kapotte slof, maar daar deden de stewards niet moeilijk over. Zijn oud-teamgenoot vindt dat maar ‘oneerlijk’.

Eerder zei Norris nog dat Sainz ‘geluk had gehad’ met de rode vlag. Inmiddels heeft hij zijn mening iets bijgesteld en twijfelt hij aan de eerlijkheid van de herstart. “Er zullen vast momenten zijn geweest waarbij ik ook geluk heb gehad”, reageerde de Brit na de race. “Maar als je erover nadenkt, zie je dat het gewoon frustrerend en oneerlijk is.”

“[Sainz] maakte gewoon een fout”, vervolgde Norris. “En ja, er zijn regels omtrent de rode vlag waardoor hij een pitstop mocht maken en zijn fout mocht verbeteren, bla, bla bla. Het is gewoon oneerlijk.” Als Sainz niet terug op de derde plek werd gezet, had racewinnaar Charles Leclerc het op moeten nemen tegen zowel Piastri als Norris en had het podium er waarschijnlijk heel anders uitgezien.

Met zowel Leclerc als Sainz op het podium boerde Ferrari goed in het prinsdom. De scuderia ging met 40 punten naar huis, meer dan alle andere teams. Een tikje voor McLaren, dat in de laatste drie races serieus meedong naar overwinningen. De Britse renstal staat momenteel op de derde plaats in het kampioenschap en 68 punten achter de rivalen uit Maranello.

