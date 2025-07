Lando Norris zag zondag in Silverstone een van zijn dromen in vervulling gaan: het winnen van de Grand Prix van Groot-Brittannië. “Dit is als een droom, en meer”, zei de coureur van McLaren na zijn thuiszege.

Jarenlang keek hij naar eigen zeggen hoe Engelse coureurs als Jenson Button en Lewis Hamilton op het circuit van Silverstone een heldenrol vervulden in eigen land. Maar vandaag was het Norris’ beurt. “En dit is zo mooi, wow. Het is alles waar ik ooit van droomde en wat ik wilde bereiken. Op een kampioenschap na is dit het beste wat er is. Ik ben tots, blij, alles tegelijk.”

Zenuwen waren er zeker, vertelde Norris na de finish in Silverstone: “In de laatste ronden dacht ik alleen maar: ‘Verknoei het nou niet’. Ik keek veel naar het publiek, ik heb ervan genoten. Het was een race vol stress. Maar iedereen was aan het juichen, dit is echt heel erg mooi.”

De Brit profiteerde overigens wel van een straf van teamgenoot Oscar Piastri. Die ging in eerste instantie aan de leiding, totdat een straf van tien seconden hem terugwierp tot achter Norris. Piastri leidt nog wel in het WK, Norris staat tweede met nog maar acht punten achterstand.

