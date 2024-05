Lando Norris reflecteert op de Grand Prix van Monaco, hij startte en eindigde op de vierde plaats. Maar had heel even oog op het podium. Dankzij een fout van Carlos Sainz klom de Brit naar de derde positie in de eerste ronde van de race. Deze moest hij helaas weer inleveren door de rode vlag die veroorzaakt werd in diezelfde ronde.

Norris: “Het was jammer. Carlos had geluk met de rode vlag. Hij maakte zelf een fout door tegen Oscar aan te rijden wat hem een lekke band gaf. Dankzij de rode vlag mocht hij opnieuw als derde starten en kreeg hij als het ware ook een gratis pitstop. Jammer want daardoor werden wij teruggezet naar vier. Maar ja, soms win je wat in dit soort situaties en soms verlies je.”

Op de vraag wat hij ervan vindt dat Red Bull worstelt met de RB20 zei de Brit het volgende: “Ik denk niet dat zij het moeilijk hebben. Ze waren dit weekend gewoon sterk, met twee tiende verschil in de kwalificatie vind ik niet dat je een zwaar weekend hebt. Ze zijn alleen niet zo goed als dat ze dachten. Naast Ferrari hebben wij ook goede upgrades gebracht en zitten we dichterbij Red Bull dan verwacht. Het zit nu allemaal dichtbij elkaar.”

‘Je moet Max niet onderschatten’

“Het is leuk om een podium zonder Red Bull te zien. Hoe gek het ook klinkt, ik vind dat het goed is voor de fans die kijken. Ook voor ons als coureurs natuurlijk, dit geeft weer nieuwe mogelijkheden. Door vandaag heeft Charles behoorlijk wat punten kunnen pakken en loopt in op Max, ik ook.”

Ondanks de positieve prestaties is Norris ook realistisch: “We moeten blijven doen wat we nu doen, maar zeker blij zijn met wat we hier hebben neer kunnen zetten met P2 en P4. Ik geloof niet dat Red Bull nu gelijk verslagen is, zij hebben nog steeds de meest betrouwbare auto op de grid en maken bijna nooit fouten. En zeker Max niet. Je moet hem nooit onderschatten.”

