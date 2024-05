Meer dan een zesde plaats zat er vandaag niet in voor Max Verstappen op de finishstreep van de Grand Prix van Monaco. De Red Bull-coureur beaamt dat het een slecht weekend voor het team was, maar ziet ook een lichtpuntje. “We weten nu echt wat onze zwakte is.”

De rode vlag in de openingsfase van de race betekende dat het tactische element van de pitstops grotendeels uit de wedstrijd werd gehaald. De coureurs moesten hierdoor vooral de banden sparen en het rustiger aan doen. “Dat maakte de race best saai”, zegt Verstappen na afloop van de race. “Het betekende dat we op het rechte stuk niet altijd vol gas reden en soms wat eerder opschakelden dan normaal. We reden zo’n vier seconden langzamer per ronde dan we normaal doen, en dat is niet echt racen natuurlijk.”

“Maar het was het gewoon een heel slecht weekend voor ons,” vervolgt hij. “Het enige positieve is dat we nu echt weten wat onze zwakte is. Kijk, al kunnen we dat maar een beetje verbeteren, dan winnen we al best wat snelheid”, klink de Red Bull-coureur hoopvol. “Maar tot die tijd is elk circuit met hobbels en waar je echt over de kerbstones moet rijden gewoon lastig voor onze auto.”

De oplossing ligt niet voor het oprapen, weet ook Verstappen en daarom is hij voorzichtig over zijn kansen in Canada. “Montreal wordt waarschijnlijk ook niet ons sterkste weekend, maar het zal daar wel wat beter gaan dan hier in Monaco. Verder zullen de komende stratencircuits op de kalender lastig zijn, maar hopelijk hebben we tegen die tijd een beter beeld van wat er aan de hand is”, besluit de regerend wereldkampioen.