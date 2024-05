Onder fans werd de Grand Prix van Monaco dit jaar weer weggezet als een ‘saaie’ race. Ook de coureurs kunnen beamen dat er weinig spannends gebeurde op het smalle stratencircuit. Lewis Hamilton heeft met de kijkers te doen en weet hoe de GP van Monaco in de toekomst wat interessanter gemaakt kan worden. Zo mag het aantal verplichte pitstops bijvoorbeeld flink omhoog.

Hamilton werd na de race in Monaco gewezen op de lage entertainment waarde – fans waren immers niet onder de indruk van de Grand Prix. “Dat kan ik me voorstellen”, reageerde hij meteen. “Onze banden gaan gewoon een hele race mee. We moeten een manier vinden om dat een beetje spannender te maken.” De oplossing zit hem volgens Hamilton in het aantal verplichte pitstops. “Maar er gewoon drie van of zo”, is zijn advies.

Ondanks de saaie wedstrijd haalde de zevenvoudig wereldkampioen wel wat punten op voor Mercedes. Hamilton kwam in Monaco als zevende over de streep, achter rivaal Max Verstappen. Toch is de Duitse renstal nog steeds een schaduw van wat het ooit was. “Uiteindelijk moet ik elk weekend gewoon alles geven voor dit team”, verzuchtte Hamilton, die in 2025 na 12 jaar afscheid neemt van Mercedes.

“In de laatste races hebben we alleen maar upgrades gehad”, vervolgde de Brit. “Hopelijk kunnen we die de komende weken gebruiken om het gat [naar de topteams] te dichten.” Mercedes verkeert nu in ‘niemandsland’ – met 96 WK-punten staat het ver achter klantenteam McLaren, maar nog boven het worstelende Aston Martin.

