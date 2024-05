Reserverijder Jack Doohan rijdt deze week namens Alpine op Zandvoort. Op 14 en 15 mei werkt hij een aantal kilometers af in de A522, de F1-bolide van 2022. De Franse renstal zal zijn feedback goed kunnen gebruiken – het team begon dusdanig slecht aan het huidige seizoen dat het een flinke inhaalslag moet gaan maken. Met slechts één WK-punt heeft het nog een lange weg te gaan.

LEES OOK: Nico Rosberg adviseert Mercedes: ‘Wacht met Antonelli’

De Zandvoortse Courant meldt dat de 21-jarige Doohan dinsdag begon aan een tweedaagse test met Alpine. De Australiër is de zoon van motorcoureur Mick Doohan en sinds 2022 een junior van het team uit Enstone. Van 2017 tot 2021 was hij onderdeel van het opleidingsprogramma van Red Bull. Vorig jaar werd Doohan nog derde in het Formule 2-kampioenschap. Op Zandvoort presteerde hij destijds niet best – door hevige regenbuien crashte de Alpine-reserve al in de formatieronde.

Het is te hopen dat hij deze week wél genoeg kilometers kan maken. Zijn rondes op Zandvoort zullen ongetwijfeld belangrijk zijn voor Alpine, die een grote inhaalslag willen maken in het constructeurskampioenschap. Het team startte helemaal onderaan in 2024, maar hebben dankzij Esteban Ocon inmiddels hun eerst WK-punt verdiend.

Contract met Alpine

Jack Doohan maakte in 2022 zijn eerste meters namens het team van Alpine – tijdens een vrije training voor de Grand Prix van Mexico stapte hij in de auto van Esteban Ocon. Volgens de laatste geruchten bestaat er een kans dat Doohan vanaf 2025 permanent in de auto van de Fransman stapt. Ocon zou mogelijk een contract gaan tekenen met het team van Haas.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).