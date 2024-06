Alpine-coureur Esteban Ocon heeft in een statement op social media bevestigd dat hij komend weekend voor het team zal rijden tijdens de Grand Prix van Canada. De afgelopen dagen werd er volop gespeculeerd dat hij de race in Montreal zou moeten missen na de knullige botsing met zijn teamgenoot Pierre Gasly in Monaco. “Natuurlijk heb ik fouten gemaakt”, geeft hij wel toe.

In de eerste raceronde in Monaco probeerde Ocon aan de binnenkant van de Portier-bocht zijn teamgenoot te passeren, waarna de twee met elkaar in botsing kwamen.

De Alpine van Ocon raakte hierbij zwaar beschadigd dat het voor hem einde race betekende. Het team van Alpine slaagde er nog wel in om Gasly’s auto tijdens de rode vlag-periode te repareren. Het incident leidde echter evengoed tot een woedende reactie van teambaas Bruno Famin richting Ocon. Famin zou opteren om Ocon bij de Grand Prix van Canada te vervangen door reservecoureur Jack Doohan.

“Er is veel gezegd in de nasleep van de Grand Prix van Monaco. Hoewel ik veel steunbetuigingen heb ontvangen, ben ik bedroefd over alle negatieve reacties die ik online heb gekregen. Over mijn karakter, mijn rijgedrag en mijn carrière”, zo schrijft Ocon.

Ocon: ‘Natuurlijk heb ik fouten gemaakt’

“Dankzij het harde werk, de steun en de opofferingen van veel mensen heb ik sinds mijn debuut in 2016 meer dan 140 GP’s gereden. Ik ben altijd een harde concurrent geweest. Net als de meeste coureurs heb ik mijn portie incidenten wel gehad. Ik heb het geluk gehad om samen te racen met getalenteerde teamgenoten, onder wie GP-winnaars Daniel Ricciardo, Checo Pérez en Pierre Gasly alsmede tweevoudig kampioen Fernando Alonso. Als teamgenoten begonnen we races vaak dicht bij elkaar. In sommige gevallen leidde dat soms tot zware gevechten op de baan en soms tot contact.”

Hoewel Ocon erkent dat hij in het verleden fouten heeft gemaakt, ontkent hij de beschuldigingen dat hij niet in staat is met een team samen te werken.

“Natuurlijk heb ik fouten gemaakt. We zijn geen robots. We zijn atleten die elke dag tot het uiterste gaan om onze droom om races te winnen waar te maken. F1 is een sport waarin de emoties hoog oplopen. Ik zie en voel dit elk weekend op het circuit en op social media. Maar de beweringen en grove verdraaiingen die ik heb gelezen over mijn vermogen met een team samen te werken, zijn onjuist, kwetsend en schadelijk. Ik kijk ernaar uit om in Montreal weer in actie te komen”, besluit Ocon.

I’m looking forward to competing in Montreal, in front of the fantastic Canadian fans, and to the exciting opportunities the future holds.



Esteban — Esteban Ocon (@OconEsteban) May 31, 2024

Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).