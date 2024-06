Sauber, nu nog Stake F1 Team, heeft een nieuw contract getekend met ingenieur Stefano Sordo. De Italiaanse technicus was eerder werkzaam bij Red Bull en McLaren. Tegenwoordig is hij als technisch directeur in dienst bij RLL Racing, dat onder andere meedoet in IndyCar. Bij Sauber – dat in 2026 wordt overgenomen door Audi – krijgt hij een rol als performance director.

Sordo is de laatste aanwinst van Sauber, dat zich met oog op de overname van Audi wil versterken voor het seizoen van 2026. Eerder kwamen CEO Andreas Seidl en technisch directeur James Key al over van McLaren. Seidl – die Sordo nog kent van zijn tijd in Woking – is blij dat de Italiaan het team komt versterken.

“Het vastleggen van Stefano is een belangrijke stap in de ontwikkeling van onze technische afdeling”, aldus de Duitser. “Hij brengt de nodige kennis en ervaring met zich mee. We hebben al een sterk team in Hinwil en hij kan ons helpen om onze vaardigheden om te zetten in prestaties. Dit is een cruciale tijd voor Sauber – het Audi-fabrieksteam maakt zich klaar voor zijn debuut.”

Ervaringsdeskundige

Sordo heeft in de afgelopen twintig jaar meerdere hoge functies bekleed in de motorsport. Tussen 2010 en 2013 was hij onderdeel van de eerste dominante periode van Red Bull, om zich later aan te sluiten bij het Formule 1-team van McLaren. “Ik ben blij dat ik me nu bij Sauber mag voegen”, aldus de 52-jarige ingenieur. “Het team staat voor een grote verandering, het Audi-avontuur laat niet lang meer op zich wachten.”

Sordo, toen nog werkzaam bij Red Bull, vergezelt Sebastian Vettel op het podium tijdens de Italiaanse Grand Prix van 2011 (Motorsport Images)

