Met Sergio Pérez’ contractverlenging is de line-up bij Red Bull in kannen en kruiken. Voor Carlos Sainz betekent het één optie minder voor 2025. De Spanjaard heeft nog steeds geen krabbel gezet voor het aankomende seizoen. De stoeltjes beginnen inmiddels op te raken. Volgens de laatste geruchten heeft Sainz nog twee reële opties – Williams of Audi.

LEES OOK: Liam Lawson klaar met reserverol binnen Red Bull: ‘Kan overal gaan rijden’

Dankzij de sensationele transfer van Lewis Hamilton kwam Carlos Sainz begin februari op straat te staan. 2024 is voor hem het laatste seizoen met Ferrari. Sainz heeft ondertussen al meerdere keren bewezen dat hij tot de absolute top van de Formule 1 behoort. Toch laat een nieuw contract nog steeds op zich wachten – terwijl de transferberichten binnenstromen, staat de Spanjaard nog steeds met lege handen.

Volgens Formule 1-commentator David Croft zijn er inmiddels nog twee reële opties over voor Sainz – zowel Williams als Sauber (straks Audi, red.) wil hem een contract aanbieden. Laatstgenoemde partij wordt al enige tijd genoemd als mogelijke eindbestemming voor de smooth operator. “Ik heb met het team van Sainz gesproken”, aldus Croft in de Sky Sports F1 podcast. “Hij moet kiezen tussen Williams en Audi.”

Williams of Audi

Croft zou zelf voor Williams kiezen als hij in Sainz’ schoenen stond. “Audi is een gloednieuw project, dat nog nooit succes heeft gehad in de Formule 1”, legde hij uit. “Ik zou voor Williams gaan – dat heeft zich in het verleden al bewezen.” De commentator vertrouwt erop dat teambaas James Vowles de Britse renstal weer op de rails gaat krijgen. “Hij heeft Alex Albon al over weten te halen, dat moet met Sainz ook lukken.”

Een derde optie is natuurlijk Mercedes – Sainz kan altijd nog van plaats ruilen met Hamilton. Echter, volgens de experts van Sky Sports is Andrea Kimi Antonelli de favoriet voor de Duitsers. De jonge Italiaan debuteerde dit jaar in de Formule 2 en stoomt zich middels speciale testdagen klaar voor de koningsklasse.

LEES OOK: Antonelli blies Mercedes omver in tweede test: ‘Hij is de real deal’

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).