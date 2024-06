Reservecoureur Liam Lawson ziet zijn kansen op een Formule 1-stoeltje langzaamaan slinken. Met dat het seizoen vordert, worden links en rechts steeds meer nieuwe contracten ondertekend. Red Bull is de laatste partij die zijn line-up voor de komende twee jaar heeft vastgelegd. Lawson – een telg uit de kweekvijver van Milton Keynes – durft inmiddels verder te kijken dan zijn huidige team.

LEES OOK: Verstappen blij met vernieuwde contract Pérez: ‘Nog twee jaar bouwen op dit succes’

Dinsdag werd duidelijk dat Red Bull op safe speelt – de Oostenrijkers verlengde Sergio Pérez’ contract met nog eens twee jaar, waarmee beide stoeltjes zijn vergeven. Zusterteam Visa RB geeft ondertussen geen blijk van een coureurswissel. Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo hebben nog geen nieuwe krabbel gezet, maar in Faenza wordt benadrukt dat men tevreden is met beide rijders.

LEES OOK: Nieuw contract in de maak? ‘Daniel Ricciardo veilig bij Visa RB’

Voor reservecoureur Liam Lawson is dat het sein dat hij ook buiten de Red Bull-familie moet gaan kijken. De Nieuw-Zeelander snakt naar een vast plekje op de grid, nadat hij in 2023 in vijf raceweekenden mocht invallen voor Ricciardo. “Alles is snel aan het veranderen”, zei hij onlangs tegen talksport. “Heel veel coureurs zijn aan het schuiven.”

‘Kan overal gaan rijden’

Over zijn eigen toekomst kan Lawson maar weinig kwijt. “Als ik mocht kiezen [waar ik wil rijden], ga ik natuurlijk voor Red Bull”, vervolgde hij. “Maar mijn uiteindelijke doel is gewoon om in de Formule 1 te komen. Dus eigenlijk kan ik overal gaan rijden.” Dankzij Pérez’ nieuwe contract zijn er nog negen stoeltjes te vergeven voor 2025.

LEES OOK: Wanneer lopen de contracten van F1-coureurs af?

“Ik ben continu bezig met de toekomst”, vervolgde Liam Lawson. De 22-jarige coureur lijkt inmiddels wel klaar te zijn met de reserverol. “Ik wil niet racen omdat iemand anders geblesseerd is, ik wil racen omdat een team mij een fulltime-stoeltje toevertrouwt”, besloot hij.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).