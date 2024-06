Daniel Ricciardo werd in aanloop naar het huidige seizoen opgeworpen als de mogelijke vervanger van Sergio Pérez. De Formule 1-routinier kende in 2023 immers een sterk debuut bij AlphaTauri. Inmiddels is duidelijk dat de Australiër het moet afleggen tegen teamgenoot Yuki Tsunoda. Promotie zit er niet meer in voor Ricciardo, maar volgens de laatste geruchten zit hij gebakken bij Visa RB.

LEES OOK: ‘Sergio Pérez nog steeds favoriet voor Red Bull-stoeltje in 2025’

Terwijl Sergio Pérez op kop zou lopen om in 2025 ‘gewoon’ weer aan de slag te gaan naast Max Verstappen, zitten Visa RB-coureurs Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo op de wip. Beiden hebben nog geen contract voor het aankomende seizoen. Tsunoda, die al sinds jaar en dag uit is op promotie naar Red Bull, heeft zich inmiddels in de kijker gezet bij andere grote teams. Ricciardo zou zijn plekje bij Visa RB echter veiliggesteld hebben.

Veilig in Faenza

Volgens de BBC is de achtvoudige racewinnaar ‘veilig’ in Faenza. Dat wil zeggen dat hij voorlopig de favoriet is voor een nieuw contract met het zusterteam van Red Bull. Of dat meer met zijn commerciële waarde te maken heeft dan met zijn prestaties op het circuit, is nog maar de vraag. Ricciardo had immers nogal wat tijd nodig, alvorens hij punten ging scoren voor Visa RB.

Reservecoureur Liam Lawson is de dupe van een nieuw contract voor de honey badger. De 22-jarige Nieuw-Zeelander heeft zich al bewezen als een gedegen coureur, maar zit nog altijd zonder reeële opties voor 2025. Naar verluidt zou Helmut Marko hem graag zien promoveren naar Visa RB, maar heeft de Oostenrijker niet langer het overwicht in het bepalen van de line-up. De tijden waarin Red Bull-rijders zonder pardon gewisseld werden, lijken daarmee lang vervlogen.

LEES OOK: Geen stoeltje voor Liam Lawson? Visa RB ‘erg blij’ met huidige coureurs

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).