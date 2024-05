Ondanks teleurstellende resultaten in de laatste twee races, zou Sergio Pérez nog steeds de favoriet zijn voor het tweede stoeltje bij Red Bull. Regerend kampioen Max Verstappen ligt vast tot 2028, maar zijn Mexicaanse teamgenoot heeft nog geen contract voor het aankomende seizoen. Volgens de laatste geruchten in de paddock komt daar binnenkort verandering in.

Meerdere bronnen roepen dat Sergio Pérez ‘dicht bij’ een nieuw contract is met Red Bull. Waar andere coureurs staan te trappelen om bij de huidige kampioen in te stappen, zouden ze in Milton Keynes het vertrouwen leggen in hun huidige line-up. Checo kende immers een goede seizoensstart – in de eerste races stond hij geregeld naast Max Verstappen op het podium. Inmiddels is de Mexicaan een beetje gestagneerd. Met name in Monaco leverde hij het team meer rekeningen op dan WK-punten.

“Het afgelopen weekend heeft [Pérez] echt gesloopt”, zei Red Bull-teambaas Christian Horner over de Grand Prix van Monaco. “Natuurlijk moeten we zorgen dat beide auto’s punten scoren, want Ferrari en McLaren komen gewoon heel dichtbij. Maar we moeten niet vergeten dat Checo in de eerste zes races heel sterk was. Hij moet gewoon dat zelfvertrouwen weer terugkrijgen.”

Horner benadrukte dat de crash in Monaco geen invloed heeft op de huidige contractbesprekingen. “Dat heeft meer met onze timing te maken”, reageerde hij. “Als het zover is, maken we een beslissing.” Of Red Bull inderdaad voor een nieuwe samenwerking met Pérez kiest, is nog maar de vraag. Een belangrijke speler op de transfermarkt is Carlos Sainz, die zich ongetwijfeld ook aanbevolen houdt voor een plekje in de Oostenrijkse renstal.

