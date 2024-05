Sergio Pérez zorgde voor de nodige sensatie tijdens de Grand Prix van Monaco. De Red Bull-coureur eindigde tijdens de openingsronde keihard in de muur, waardoor er maar weinig van zijn RB20 overbleef. Helmut Marko kan verzekeren dat Pérez’ crash aardig in de papieren gaat lopen, waardoor ook de verdere ontwikkeling van de auto een klap heeft gekregen.

Sky Germany vroeg de 81-jarige Oostenrijker naar het ongeluk in de openingsfase van de Grand Prix. Deze wond er (zoals gewoonlijk) geen doekjes om en gaf inzage in Red Bulls schaderapport. “Dit gaat ons zo’n twee à drie miljoen kosten”, aldus Marko. “Met de budget cap belemmert dat onze verdere ontwikkeling behoorlijk.”

De hoge kosten zijn weinig verrassend. Na de crash was er bijna niets over van Pérez’ RB20. De coureur bracht het er zonder kleerscheuren van af, maar voor de fotografen aan de zijkant van het circuit werd het een gevaarlijke situatie.

Marko merkte op dat Kevin Magnussen opnieuw onderdeel was van het ongeluk. De Haas-coureur begeeft zich op glad ijs nu hij al tien strafpunten heeft op zijn race-licentie. Voor de crash met Pérez werd hij niet bestraft. “Magnussen was er weer bij betrokken”, aldus Marko. “Het verbaasde me hoe snel de stewards tot een oordeel kwamen. Je kunt deze beslissingen niet terugdraaien, maar dat neemt niet weg dat het hartstikke gevaarlijk is [wat hij deed].”

Teambaas Christian Horner is vooral blij dat zijn coureur met de schrik vrijkwam. “Het zag er verschrikkelijk uit”, reageerde hij. “Gelukkig kunnen auto’s gefixt worden. Het belangrijkste is dat Checo oké is.” Horner heeft al meermaals laten blijken dat hij Pérez in de toekomst een nieuw contract wil aanbieden. Helmut Marko heeft echter zijn zinnen gezet op Yuki Tsunoda – de Japanner komt immers uit zijn eigen kweekvijver en laat dit seizoen goede dingen zien bij Visa RB.

