Alex Albon scoorde met zijn negende plaats in Monaco de eerste punten voor Williams. Na acht races laat de Britse renstal het nog altijd puntloze Stake F1 Team eindelijk achter zich. Albon – die onlangs zijn contract verlengde met nog eens twee jaar – is blij eindelijk niet meer onderaan te staan in het kampioenschap. De Brits-Thaise coureur heeft wel wat aandachtspunten voor de Grand Prix.

Albon verscheen na afloop van de race voor de camera’s van Formula1.com. De coureur vertelde dat hij blij was om eindelijk weer eens in de top tien te zijn geëindigd. “[Het voelt] fantastisch”, reageerde hij. “Het was weliswaar een tikkeltje saai. Ik had het niet erg gevonden als we iets meer hadden kunnen racen, maar ik ben blij met onze eerste punten.” De top tien bleef in Monaco na twee uur racen onveranderd – tot grote verveling van zowel de fans als de coureurs.

“P9 is heel goed voor ons”, zei Albon over de eerste WK-punten voor Williams. “We doen eindelijk mee in het klassement. Hopelijk creëert dit een beetje momentum voor de komende races. Vorig jaar duurde het immers ook even voordat we in de punten reden, maar daarna hadden we het ritme ineens te pakken. Dat zou nu weer moeten kunnen.”

Albon moet wel erkennen dat er weinig sensatie was voor de toeschouwers. “De pace was echt pijnlijk”, gaf hij eerlijk toe. “Ik zag dat [Yuki Tsunoda] weinig risico nam. Dat kon allemaal wel wat sneller – we werden na 20 rondjes al gelapt! Wat mij betreft hoefde het niet zó langzaam te gaan.”

