Reservecoureur Liam Lawson moet vrezen voor zijn Formule 1-stoeltje. Waar de Nieuw-Zeelander aan het begin van het seizoen nog veel genoemd werd als mogelijke vervanger voor Daniel Ricciardo, lijkt Visa RB nu tevreden met de huidige line-up. Terwijl een feilloze Yuki Tsunoda alle aandacht opeist binnen de Italiaanse renstal, verdwijnt Lawson steeds verder in de achtergrond.

Na de Grand Prix van Miami – waarin Daniel Ricciardo goede punten scoorde voor Visa RB – lijkt de Australiër weer zeker te zijn van zijn plekje binnen het team. Ondertussen stevent Sergio Pérez af op een nieuwe samenwerking met Red Bull. Daarmee lijkt promotie voor Yuki Tsunoda uitgesloten, ondanks zijn recente triomfen. De coureur zei onlangs zelf ook trouw te blijven aan Visa RB.

Geen plek voor Liam Lawson

Alles bij elkaar is dat slecht nieuws voor Liam Lawson. De reservecoureur wacht al enige tijd in de Red Bull-gelederen op een kans om weer in een Formule 1-auto te stappen. Visa RB-CEO Peter Bayer verwacht hem voorlopig niks aan te kunnen bieden. “We zijn erg blij met onze huidige coureurs”, zei hij tegen Crash.net. “We verdoen onze tijd door hierover te speculeren.”

“We hebben een hele sterke line-up”, vervolgde hij. “En we hebben een fantastische reservecoureur. We willen ons nu focussen op performance – we houden onze aandacht bij [het inhalen van] Aston Martin, niet bij discussies over onze rijders. Volgens Bayer is Lawson een getalenteerde coureur, maar moet het team hem nu anders benutten. “Liam is heel belangrijk voor ons”, legde Bayer uit. “Hij reist elk weekend met ons mee en zit veel in de simulator.”

“Maar zoals ik al zei, we hebben al twee coureurs in de auto’s”, besloot hij. “We hebben 2025 nog niet hoeven te bespreken, dat duurt zeker nog tot de zomerstop.” Visa RB heeft nog geen rijders vastgelegd voor het aankomende seizoen – de contracten van Tsunoda én Ricciardo lopen dit jaar af.

