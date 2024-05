Charles Leclerc was niet de enige coureur die in Monaco een lange vloek heeft gebroken. Ook Yuki Tsunoda kon een klein feestje vieren in het prinsdom – de Japanner van Visa RB heeft in zijn vierde seizoen in de Formule 1 eindelijk punten gescoord in Monaco. Het is de zoveelste keer dit jaar dat Tsunoda zich bewijst als een echte topcoureur en een serieuze optie voor de grote teams.

“Het is goed dat we weer wat punten hebben gescoord”, zei Yuki Tsunoda nadat hij op P8 eindigde in Monaco. “Ik denk dat we dat zeker hebben verdiend. We moesten best wel wat fine-tunen als het op de strategie aankwam. Ik wilde natuurlijk gewoon pushen, maar dat is niet altijd handig. We moesten juist zo kalm mogelijk blijven [om onze positie te verdedigen]. Uiteindelijk heb ik voor het eerst punten gescoord in Monaco, dus ik ben sowieso blij.”

Nieuw contract

Monaco is de vijfde Grand Prix waarin Tsunoda zijn race heeft kunnen omzetten naar punten. De Japanner wil zijn consistentie in de top tien inzetten om een nieuw contract te bemachtigen. Zijn huidige ploeg, Visa RB, heeft nog niemand vastgelegd voor 2025. Tsunoda zei onlangs trouw te willen blijven aan het team uit Faenza, maar voorlopig ligt er nog niks vast.

“Het feit dat we zo consistent zijn, helpt mij enorm om te kunnen focussen op wat ik wil laten zien”, besloot Tsunoda. “We moeten gewoon zo blijven doorgaan.” De 24-jarige Japanner staat momenteel op de tiende plaats in het rijderskampioenschap, tussen de beide coureurs van Aston Martin, het team dat het meest aan Tsunoda wordt gelinkt.

