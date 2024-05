Sinds Honda heeft aangekondigd dat het vanaf 2026 gaat samenwerken met Aston Martin, wordt Yuki Tsunoda gelinkt aan een overstap naar de Britse renstal. Honda heeft ongetwijfeld baat bij een Japanse coureur en Tsunoda heeft in de afgelopen races bewezen dat hij een flinke groei heeft doorgemaakt. Toch denkt de 24-jarige Japanner voorlopig bij Visa RB te blijven.

LEES OOK: Toekomst GP Monaco in het geding: ‘Formule 1 wil meer geld zien’

Volgens de laatste geruchten gaat Yuki Tsunoda vroeg of laat de overstap maken naar Aston Martin. De jonge Japanner heeft zich de afgelopen maanden behoorlijk in de kijker gezet en is volgens experts een verbetering ten opzichte van Lance Stroll. Nadat Tsunoda wéér in de top tien finishte in Imola, kon Helmut Marko opnieuw de loftrompet steken in zijn column voor Speedweek.com. “Hij maakt gewoon geen fouten meer”, schreef de Red Bull-adviseur.

Ondanks de lofdicht van Marko heeft Red Bull nog geen aanstalten gemaakt om Tsunoda te laten promoveren naar het eerste team. Een overstap naar Aston Martin – dat in 2026 met het Japanse Honda in zee gaat – is daarom een logische stap voor de coureur. Echter, Tsunoda denkt voorlopig ‘gewoon’ bij Visa RB te blijven.

Loyaal aan Visa RB

“RB doet het zo goed, ik heb niet het idee dat ik hier weg moet”, zei hij tegen het Britse Channel 4. “Maar we zien wel hoe het gaat. Er gebeurt een hele hoop om me heen. Ik ben al zo’n lange tijd onderdeel van de Red Bull-familie, dus daar ben ik heel loyaal aan. Maar tegelijkertijd heeft Honda me ook ontzettend geholpen.”

Yuki Tsunoda is inmiddels verantwoordelijk voor driekwart van de punten van Visa RB. Waar teamgenoot Daniel Ricciardo vaak moeite heeft met de VCARB 01, lijkt de Japanner altijd te kunnen maximaliseren. “De auto is gewoon erg goed dit jaar, dus dat heeft me zeker geholpen”, legde hij uit. “Maar ik heb ook veel aan mijn zelfbeheersing gewerkt. Twee jaar geleden raakte ik nog wel eens de controle kwijt, maar nu ben ik veel meer gefocust.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).